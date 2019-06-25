Doğayla İç İçe: Polonezköy Kahvaltı Mekanları

Hafta sonuna güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için cıvıl cıvıl bir liste ile karşınızdayız. Doğayla iç içe kahvaltı imkanı sunan, üstelik organik kahvaltıları ile de kalbimizi çalan Polonezköy’ün en iyi kahvaltı ve brunch mekanlarını sizler için derledik. Polonezköy kahvaltı fırsatlarının da dahil olduğu bu eğlenceli listemiz için sizi hemen aşağıya alalım.

Polina House

Polina House’u nereden anlatmaya başlasak hiç bilemedik. İçeri girdiğiniz anda sizi karşılayan yemyeşil bahçelerinden, piknik alanlarından mı bahsetsek yoksa bu kadar ünlü olmasında büyük payı olan ev yapımı tatlılarından mı? Şehir hayatında alıştığımız fabrikasyon tatlılardan sonra ev yapımı bu pastalar eminiz ki bizi büyülediği kadar sizi de büyüleyecek. Kim kahvaltının üstüne, çayın yanına şöyle bir dilim kek istemez ki? Kahvaltılarına dönecek olursak, leziz mi leziz peynirler, reçeller, domatesler, çıtır çıtır köy biberleri ve yeşillikler… Ayrıca kahvaltıya dahil olan ev yapımı reçelleri, restoranın market bölümünden de satın alabiliyorsunuz.

Polonezköy Nehir Park

Listemize uygun fiyatlı bir mekan ile devam edelim. Sizlere hem piknik hem de kahvaltı imkanı sunan Nehir Park, muhteşem doğası ile dikkat çeken yerlerden. Kahvaltısı kadar etlerinin kalitesi ile de dikkat çeken bu mekan, çocuklu aileler için de hem uygun hem de eğlenceli bir lokasyon. Çocuklar ve yetişkinler için, at binmeden tutun da air hockey’e kadar birçok aktivitesi mevcut. Dilerseniz kahvaltıdan sonra doğada sakin bir yürüyüş yaparak tüm haftanın yorgunluğunu da atabilirsiniz.

Kulindağ Dağ Evi



Listemize çok sevilen kahvaltı mekanlarından biri olan Kulindağ Dağ Evi ile devam ediyoruz. Açık büfe kahvaltı imkanı sunan bu mekanda, kahvaltı için hazırlanan tüm hamur işleri hemen oracıkta yapılıyor ve misafirlere sıcak sıcak sunuluyor. Aynı zamanda burada hem kahvaltınızı yapabilir hem de gece konaklayabilirsiniz. Hafta sonu için, doğa ile iç içe bir kaçamak arayanlara bulunmaz fırsat! Açık büfe kahvaltısı için kişi başı 70 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz. Bu fiyat diğer mekanlara göre biraz daha yüksek olsa da emin olun asla pişman olmayacaksınız.

Polonez Şelale Park



Burada, şehrin karmaşasından uzakta zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile! Çocuklar için oldukça uygun olan bu mekanda, dilerseniz dere kenarında hamakta dinlenebilir, dilerseniz güzel bir doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Ayrıca listemizin en uygun fiyatlılarından olan Şelale Park, sizlere 20 çeşitten oluşan organik bir kahvaltı sunuyor. Polonez Şelale Park’taki bu organik kahvaltıyı sadece 29.90 TL’ye satın alabilirsiniz.

Polonezköy Mimoza Park



25 dönüm alan üzerinde kurulmuş olan Mimoza Park’ta, organik serpme kahvaltınızı yedikten sonra meyve ağaçlarının altında dinlenebilir hatta dilerseniz ata binerek minik bir doğa turuna çıkabilirsiniz. Lezzetli mi lezzetli gözleme menüsü ile de dikkat çeken bu mekanda eğer vaktiniz varsa gününüzü uzatabilir, akşam yemeğinizi mangal ile şenlendirebilirsiniz. Uygun fiyatlarıyla da yüzünüzü güldürecek bu mekanda, organik serpme kahvaltı fırsatını 35 TL .

Leonardo Restaurant & Cafe



Zengin açık büfe kahvaltısı ile dikkat çeken bu mekan, sadece kahvaltı servisi ile sınırlı kalmayarak kalbimizi çalıyor! Açık büfe kahvaltı sırasında misafirlere yeni pişirilmiş omletler, taze krepler de servis ediyorlar. Üstelik her şey çok lezzetli ve bahçesi de görülmeye değer. Hafif bir müzik eşliğinde hafta sonu kahvaltısını yapmak isteyenler için ideal bir mekan olan Leonardo Restaurant, aynı zamanda öğle ve akşam yemekleri için şans vermeniz gereken yerlerden biri.

Polonezköy Cumhuriyetköy Keyf-i Mekan



Serpme köy kahvaltısı arayanları hemen buraya alalım! Doğayla iç içe olan Keyf-i Mekan, huzurlu bir sabah geçirmek isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer. Otantik tasarımı ile size sanki İstanbul’da değilmişsiniz hissi yaratacak. Üstelik çoğu yerde ekstra ücret ödemeniz gereken menemen, sahanda yumurta gibi yiyecekler burada fiyata dahil. Keyf-i Mekan’da serpme köy kahvaltısı fırsatını sadece 35 TL .

Patlıcan Polonezköy



Büyük grupları dahi kusursuz bir şekilde ağırlayan Patlıcan, doğal ortamı ile kalbinizi kazanacak bir mekan. Serpme kahvaltısında yok yok! Üstelik listemizdeki uygun fiyatlı restoranlardan biri. Siz Polonezköy’ün muhteşem doğasında kahvaltınızın tadını çıkartırken çocuklarınız da dilediği gibi eğlenebilir. Ayrıca kır düğünleri için de vazgeçilmez bir adres. Patlıcan Polonezköy’de doğa ile baş başa bir kahvaltı fırsatını sadece 45 TL .

Ayşe Teyze Bağ Bahçe



Hem kahvaltı hem piknik için tercih edebileceğiniz Ayşe Teyze Bağ Bahçe, size serpme kahvaltı adı altında adeta açık büfe bir kahvaltı sunuyor, tabaklarınız bittikçe yenileniyor! Amaçları ise sevmediğiniz yiyecekleri israf etmemek, sevdiklerinizden çok daha fazlasını size ikram etmek. Üstelik kahvaltıya, klasik kahvaltılıklar dışında birçok yöresel kahvaltılık da dahil. Dilerseniz özel hazırlanan semaver düzeneğinde ekmekeleriniz dahi kızartabiliyorsunuz. Eğer bana bunlar yetmez diyorsanız kahvaltınıza; sucuklu yumurta, mıhlama, sigara böreği, omlet, haşlanmış yumurta, gözleme, taze sıkma portakal suyu ve patates kızartması da ekleyebilirsiniz. Ayşe Teyze Bağ Bahçe’de, güveçte menemen ve sucuk eşliğinde eksiksiz bir serpme kahvaltıyı 45 TL .