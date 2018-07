Doğayla iç içe huzurlu bir tatil düşünenler için 7 öneri

Yaklaşan Kurban bayramı tatili öncesi tatilinize farklı bir dokunuş katmayı mı düşünüyorsunuz?

Sadece şehirden kaçmak yetmiyor mu? Ruhunuzun sadece doğanın güzellikleriyle değil, aynı zamanda yoga ile de tazelenmesini mi istiyorsunuz? Huzur dolu ve yakınlarda bir tatil için Türkiye'nin en güzel yoga otellerine ve kamplarına göz atmaya ne dersiniz?

Brandlife dergisi, ormanların içinde ya da denizin kıyısında bulunan, hem tatil hem de yoga yapabileceğiniz, Türkiye’nin en huzurlu otellerini sizin için inceledi...

1- GOLDEN KEY BÖRDÜBET

Marmaris'in sevimli koyu Bördübet'te nehir ile denizin kesiştiği noktada, orman içinde konumlanan Golden Key Bördübet'te, sağlıklı yaşam workshop'larıyla tertemiz havayı içinize çekecek, nefes terapisi, yoga ve meditasyon ile ruhunuzun derinliklerini keşfedeceksiniz. Odanızın balkon veya terasından yemyeşil ormanı, derede yüzen kuğuları seyredebilir, otelin özel plajında deniz keyfi yapabilir, restoranda tamamen organik ürünlerle hazırlanan özel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

2- NAUTICAL FARALYA HOTEL

Denizin tam üzerindeki ahşap platformda güneşi, denizi ve rüzgârı hissederek yapacağınız egzersizler bedeninizdeki enerjiyi boşaltacak ve kendinizi dinlemenin hazzına varacaksınız. Nautical Faralya Hotel'de ayrıca egzotik yağlarla yapılan masaj terapileri ve Akdeniz manzaralı bir de sauna bulunuyor. Taş evler şeklinde tasarlanmış odaları ise doğanın içinde sessiz ve tamamen size özel bir konfor yaşatıyor.

3- SHAMBALA LODGE OTEL

Kabak Koyu'nun en güzel manzarasını sunan Shambala Lodge, doğa, keyif ve lüksün buluşma noktası. Antik uygarlıkların kalıntılarıyla ve muhteşem bir doğayla çevrili, 3 bin yıllık Likya yolu üzerinde bulunan otelde doğanın sesleri içinde yoga yapmanın keyfine varabilirsiniz. Tesiste konaklamak için ağaç ev ve bungalov seçenekleri bulunuyor.

4- TURAN HILL LOUNGE

Yine Kabak Koyu'nda bulunan Turan Hill Lounge'dan Akdeniz'in berrak sularına sadece beş dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Büyüleyici manzaralar sunan beyaz minderli terasları, kütüphanesi ile sıcak ve doğal bir ortama sahip tesiste, yoga ve meditasyon kampları düzenleniyor. Kaliteli malzemeler ve yerel köy ürünleriyle hazırlanan, Türk ve dünya mutfaklarından yemekler de tatilinize sağlıklı bir lezzet katacak.

5- BONJUK BAY

Gökova'da, denizle ormanın arasında kurulan Bonjuk Bay, aslında grup etkinlikleri için kiralayabileceğiniz bir tesis olsa da minimum iki gece olmak üzere bireysel misafirleri de ağırlıyor. Denizin ve ormanın seslerini dinleyerek yoga yapabileceğiniz, cennet gibi tesiste taş odalarda ya da lüks çadırlarda konaklayabiliyorsunuz. Sadece yoga değil, sanat ve kişisel gelişim için özel etkinlikler de düzenleyen Bonjuk Bay'in takvimi hep dopdolu.

6- THE LAND

Antalya Havaalanı'na 50 dakika uzaklıktaki The Land, Geyikbayırı köyünde 14 dönümlük bir arazide, doğanın içerisinde yer alıyor. On iki küçük evden birinde konaklayabileceğiniz bu doğal yaşam alanının, duvarları tamamen cam olan özel odasında, 360 derecelik dağ ve orman manzarasına karşı yoga yapabilirsiniz. Ayrıca Log to Nature gibi özel etkinliklere de ev sahipliği yapan The Land'in mutfağında ise her zaman taptaze ve yerel ürünler kullanılıyor.

7- IDA COSTA HOTEL

Ege'nin en sakin köşelerinden Assos'ta, Türkiye'nin oksijen cenneti Kaz Dağları'nın eteklerindeki İda Costa Hotel, hem lüksü hem de dinginliği bir arada sunuyor. Spa merkezinde sunduğu rahatlatıcı masajları ile yorgunluğunuzu atabilir, otelde düzenlenen yoga kamplarından birine katılarak ruhunuzu dinginleştirebilirsiniz. Dokuz dönümlük arazisindeki geniş ve konforlu odaları, Ege mutfağı lezzetleri sunan restoranı ve elbette muhteşem plajı ile huzurlu bir tatil için ideal bir tesis.