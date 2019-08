Çıktığınız Seyahatlerde Hayatınızı Kolaylaştıracak Zekice Düşünülmüş 23 Ürün

Seyahat ederken yakın ya da uzak olsun eşyalarımızdan birini unutursak çok pişman olabiliriz. Bütün eşyalarınızı alabilmenizi sağlayacak zekice ürünler burada!

İstediğiniz her şeyi yanınıza almanızı kolaylaştıracak bu ürünler tatilinizde oldukça işinize yarayacak. Kıyafetleriniz bavula sığacak, eğer uçakla gidiyorsanız havaalanında karışıklık çıkmayacak ve bavulunuzun kilidini kimse açamayacak. İşte daha önce bu sıkıntıları yaşadıysanız bu yazı sizi oldukça sevindirebilir.

1. Mini ütü



İş için seyahat ediyorsanız ve kıyafetlerinizi önemli bir toplantıda giyecekseniz bu ütü tam size göre. Bavulunuza da rahatlıkla sığar.

2. Çok bölmeli bavul



En fazla üç ayrı bölmeye sahip olan bu bavullar sayesinde tuvalet malzemeleriniz ve kıyafetleriniz birbirine karışmaz ve hatta teknolojik eşyalarınızı koymanız için farklı bir bölmeye bile sahipsiniz!

3. Seyahat cüzdanı



Havaalanında sizden bir şey istendiğinde o an gerekli olan şey bavulunuzdaysa kısa süreli bir sinir krizi geçirebilirsiniz. Bunu engellemek için her şeyinizi seyahat cüzdanınıza koyarsanız hiçbir problem çıkmaz.

4. Koltuk kolu düzenleyici



Uçak, otobüs veya araba kullanarak gittiğiniz tatillerde koltuk koluna koyacağımız bu düzenleyici sayesinde çantamızda bir şeyler bulmaya çalışmakla uğraşmamıza gerek kalmayacak.

5. Taşınabilir kilit kutusu



Bu daha çok yaz tatillerinde kullanabileceğimiz bir ürün. Örneğin plajda şezlongta uzanırken denize veya havuza girmek istediniz fakat eşyalarınıza sahip çıkacak kimse yok. Böyle durumlarda bütün değerli eşyalarınızın aynı yerde bulunduğu bu ürün sayesinde rahatlıkla denize girebilirsiniz.

6. AirFly



AirFly, kablosuz AirPods kulaklıkların tüm cihazlarda çalışmasını sağlar. Sizin de AirPods kulaklığınız varsa ve seyahatlerde kullanamamaktan şikayet ediyorsanız bu ürün tam size göre!

7. Sütyene takılabilen seyahat cüzdanı



Bu ürün sayesinde en çok önem verdiğiniz ve ihtiyacınız olan şeyleri (kimlik kartı, pasaport, para) güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.

8. Gizli cüzdanı olan kemer



Paralarınızı daha güvende tutmaya yarayacak bu ürün çok kullanışlı olabilir.

9. Saydam, kemerli plaj çantaları



Saydam plaj çantaları sayesinde şapkanız ezilmez ve olduğu gibi kalır.

10. Antibakteriyel ıslak mendiller



Özel bitkisel yağlar içeren bu ıslak mendilleri plajda ferahlamak istediğinizde ya da kendinizi kötü, pis hissettiğinizde kullanabileceksiniz. Ayrıca aktarmalı uçuşlarda veya uzun saatler süren araba yolculuklarında temizlenme imkanınız olabilir.

11. Taşınabilir yağmur şapkası



Hiç beklemediğiniz anda yağmur yağdığında çantanıza bile sığabilecek kadar küçük bu şapkaları çıkarıp içinize giyebilir ve hatta üstüne tekrar ceket ya da mont da giyebilirsiniz.

12. Su geçirmeyen Kindle



Bu su geçirmeyen Kindle sayesinde havuz veya deniz kenarında bile istediğiniz kitabı su gelecek mi korkusu olmadan okuyabilirsiniz.

13. Taşınabilir kahve makinesi



Bir kahve bağımlısıysanız ve her an her yerde kahve içebilirseniz bu ürün sizin için!

14. Ayaklar için hamak



Yapacağınız herhangi bir seyahatte hayal ettiğinizden daha rahat edebilmeniz için bu ürünü kullanabilirsiniz.

15. Bel çantası



Bel çantası sayesinde gezeceğiniz yerlerde kocaman bir sırt çantası taşımanıza gerek kalmaz ve sırtınız ağrımaz.

16. Parmak izi okuyan kilit



Çantanızın başkası tarafından açılmasını engelleyecek kilitler sayesinde daha güvenli yolculuklar yapabilirsiniz.

17. Katlanabilir su matarası



Çantanızda daha az yer tutan bu su mataraları sayesinde her yere rahatlıkla su taşıyabilirsiniz.

18. Güneş enerjili şarj cihazı



Fotoğrafları istediğiniz zaman paylaşabilmek için yeterli şarja sahip olmalısınız. Bu sebeple de bu ürün sizin sosyal medyadan kopmanızı engelleyecek.

19. Kablosuz mini düzleştirici



Kadınların gideceği her yerde yanında bulundurabilecekleri bu alet sayesinde saçlarınızın hep bakımlı görünmesine imkan var.

20. Yalıtımlı telefon kılıfı



Telefon hepimiz için oldukça önemli ama yazın güneşte kaldığında ya da kışın çok soğuk olduğunda telefonlarımız zarar görebilir. Bu zararın engellenmesi için yalıtımlı telefon kılıfını kullabilirsiniz.

21. Katlanabilir sırt çantası



Her yere sığabilecek katlanabilir çantanız size bavulunuzu toplamanızda oldukça yardımcı olacak.

22. Ayak şişmesini önleyen çorap



Uzun yolculukların sonucunda şişen ayaklarla karşılamak istemiyorsanız bunu kullanmanız gerekebilir.

23. Taşınabilir kapı kilidi



Bu kilit sayesinde odanızı kitletip kilidinizi yanınızda taşıyarak ekstra güvenlik sağlayabilmeniz mümkün.