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Budizm’in kutsal dağı: Emei

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Budizm inancında 4 kutsal dağdan biri olan Emei Dağı, her yıl milyonlarca budisti ağırlıyor.

Budizm’in kutsal dağı: Emei
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Emei Dağı, Sichuan eyaletinin güneyinde ve Sichuan Havzası’nın güneybatı ucunda yer alıyor.

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UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Emei Dağı, uzun bir tarihe ve derin bir kültüre sahip.

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Arkeolojik verilere göre, Emei Dağı bölgesinde insan faaliyetleri on bin yıl önce başlamış.

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Bu kadar uzun bir süre içinde, atalarımız görkemli tarihi ve kültürü yaratmanın yanı sıra, zengin bir tarihi miras da bıraktılar.

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Daha sonra Budizm’in bu bölgede tanıtılmasıyla, yoğun bir şekilde tapınaklar inşa edilmeye başlamış.

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Dini kültür, özellikle Budizm kültürü, bu bölgedeki kültürün en önemli parçası haline gelmiş.

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Burada toplam 30’dan fazla tapınak bulunuyor.

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Emei Dağı, sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel miraslar ile Budizm eserleri bakımından, Çin’in bütün dağları arasında da çok az karşılaşılan özelliklere sahip.

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Emei Dağı’nda bulunan Budizm eserleri ve tapınak yapıları, Çin’deki Budizm tarihinin araştırılması için önemli dayanak sağlıyor.

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Dağ ayrıca, Wudang ve Shaolin’le birlikte, Kongfu’nun Çin’deki üç büyük kaynağını oluşturuyor.

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Emei Dağı, Çin’in önemli dağları arasından en yüksek olanlardan biri. Dağın ana zirvesi olan Wanfoding’in rakımı 3099 metre.

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Dağ ile dağ eteğindeki hava koşulları arasında büyük fark olduğu için, dağın eteğinden dağın tepesine kadar aynı gün dört mevsime de rastlamak mümkün.

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