Budizm’in kutsal dağı: Emei

Budizm inancında 4 kutsal dağdan biri olan Emei Dağı, her yıl milyonlarca budisti ağırlıyor.

Emei Dağı, Sichuan eyaletinin güneyinde ve Sichuan Havzası’nın güneybatı ucunda yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Emei Dağı, uzun bir tarihe ve derin bir kültüre sahip.

Arkeolojik verilere göre, Emei Dağı bölgesinde insan faaliyetleri on bin yıl önce başlamış.

Bu kadar uzun bir süre içinde, atalarımız görkemli tarihi ve kültürü yaratmanın yanı sıra, zengin bir tarihi miras da bıraktılar.

Daha sonra Budizm’in bu bölgede tanıtılmasıyla, yoğun bir şekilde tapınaklar inşa edilmeye başlamış.

Dini kültür, özellikle Budizm kültürü, bu bölgedeki kültürün en önemli parçası haline gelmiş.

Burada toplam 30’dan fazla tapınak bulunuyor.

Emei Dağı, sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel miraslar ile Budizm eserleri bakımından, Çin’in bütün dağları arasında da çok az karşılaşılan özelliklere sahip.

Emei Dağı’nda bulunan Budizm eserleri ve tapınak yapıları, Çin’deki Budizm tarihinin araştırılması için önemli dayanak sağlıyor.

Dağ ayrıca, Wudang ve Shaolin’le birlikte, Kongfu’nun Çin’deki üç büyük kaynağını oluşturuyor.

Emei Dağı, Çin’in önemli dağları arasından en yüksek olanlardan biri. Dağın ana zirvesi olan Wanfoding’in rakımı 3099 metre.

Dağ ile dağ eteğindeki hava koşulları arasında büyük fark olduğu için, dağın eteğinden dağın tepesine kadar aynı gün dört mevsime de rastlamak mümkün.