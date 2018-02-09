Baltıkların İncisi Letonya (Letonya seyahat rehberi)

Kuzey Avrupa son yıllarda Türk seyahat severler tarafından en popüler coğrafyalardan biri haline geldi. İsveç, Norveç, Finlandiya ve olağanüstü doğa mucizesi Fiyort oluşumlarını gezenler, hemen yanı başında yer alan Baltıklar coğrafyasını da keşfetmeye başladılar. Baltıklar içinde öyle bir ülke var ki, son derece dikkat çekici!

Art Nouveau'nun en güzel örneklerini bulabileceğiniz şehirlerden biri Riga'dır.

Şehirdeki binaların yüzdesi oranlandığında en çok art nouveau tarzı bina dünyada Riga'da bulunmaktadır.

9 tepeli şehir Talsi ve Talsi gölü. Huzurlu bir gün için ideal bir seçim.

Talsi'de düğme süslü bir ev.

Avrupa'nın en geniş şelalesi Venta Şelalesi Kuldiga'da bulunmaktadır.

Baltık denizinde yüzüp güneşin tadını çıkarmak istiyorsanız Riga'ya yarım saat mesafedeki Jurmala sahili sizi bekliyor.

Cesis Kalesi görmeniz gereken yerlerden biridir.

Cesis Kalesi'nde görevliler sizi orta çağ kıyafetleri ile karşılayacaklar.

Cesis Kalesi'ndeki görevliler size tarih hakkında bilgi verebilir ve orta çağ oyunlarını öğretebilirler.

Cesis Kalesi'ndeki orta çağ oyunlarından biri.

Cesis Türk Şehitliği... Osmanlı Rus savaşında esir düşen 26 askerimiz burada yatıyor.

Cesis Türk Şehitliği'ndeki erlerimizin mezar taşları.

Cesis Türk Şehitliği'nde yatan şehitlerimizden bazıları.

Cesis'te bir açık hava kitaplığı. Buraya okumadığınız kitaplarınızı bırakıp başkasının bıraktığı kitapları alabilirsiniz.

Cesis'te bir park ve içindeki gölet.

Daugava nehri kenarındaki Dev Kristaps heykeli. Kristaps ismindeki dev çocukları sırtında nehirin karşı kıyısına taşıyor masallarda.

Daugava Nehri'nde köprüden gün batımı.

Festival alanlarında veya parklarda bolca bulabileceğiniz sokak yemekleri. Sosis ve patates...

Festival alanlarında veya parklarda geleneksel pişen çorbalardan alabilirsiniz.

Güzel ve sakin bir gün geçirmek için Meza Parkı birebir.

Meza Park girişi...

Roller skate, bisiklet, kaykay gibi aktiviteler için Meza Parkı birebir.

Meza Parkı'na gittiğinizde 3 boyutlu çizimlerle fotoğraf çekilmeyi unutmayın.

Jaunmoku Pils görmeniz gereken mimari eserlerden biri. Bugünlerde bir televizyon dizisine de ev sahipliği yapıyor.

Jurkalne'de gün batımı...

Jurmala evleri mimarisi ile sizleri etkileyecek.

Jurmala Tren istasyonu çıkışında sizi Lacplesis heykeli karşılayacak

Jurmala'da bir restoran...

Kara Kafaların Evi ve Aziz Roland heykeli...

Kara Kafalar evinin önünde ejderha ile savaşan Aziz George heykeli.

Kemeri Milli Parkı ülkedeki en büyük bataklıklardan biridir. Rİga'ya yaklaşık yarım saatlik mesafededir.

Kemeri Milli Parkı 2 farklı yürüyüş parkurundan oluşmaktadır

Riga Bağımsızlık Anıtı... Milda ismindeki kadının elindeki 3 yıldız Letonya'nın 3 bölgesini temsil ediyor.

Letonya Bağımsızlık Anıtı önündeki bu yazı 'baba vatan ve özgürlük' anlaıma geliyor

Letonya'da deniz ve güneş tatili de yapabilirsiniz. Kumsalları genel olarak bizim kumsallarımıza göre daha geniş ve daha sakindir.

Letonya'daki şehirlerin amblemleri...

Letonya'nın Venediği Kuldiga'daki Tuğla Köprü bu şekilde inşa edilmiş köprüler arasında Avrupa'daki en uzun köprüdür.

Liepaja, Letonya'nın en batısındaki şehirlerindendir. Çok rüzgarlı olduğu için Rüzgarın Doğduğu Şehir diye anılır. Ama bu yanıltmasın sizi. Güneşi de yakıcıdır.

Liepaja, Letonya'ya en çok müzisyen hediye etmiş şehirlerden. Bu nedenle bu ünlülerin el izlerinin olduğu ayrı bir cadde var.

Liepaja'da denemeniz gereken bir lezzet. Morina balığından yapılan bu yemek parmaklarınızı yedirecek.

Liepaja'daki Karosta bölgesi Nazilerin ülkeyi terk ettiği son noktadır.

Liepaja'daki Karosta hapishanesi artık otel olarak hizmet veriyor. Hapishane hücresinde bir gece geçirmek ister miydiniz?

Şimdilerde otel ve hapisten kaçış oyunu olarak hizmet veren Karosta Hapishanesi girişi.

Liepaja'nın Karosta bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan çoğu bina o dönemin izlerini taşıyor. Aynı bu çatısı yıkılmış bina gibi...

Liepaja'nın ünlü ahşap köprüsü...

Ligo döneminde parkta dans eden Letonlar.

Ligo Festivali yazın en uzun gününü kutlamak amacıyla yapılır ama 23 Haziran'da kutlanır. Normalde en uzun gün 21 Haziran'dır.

Ligo Festivali'nde gece boyu insanlar ateş çevresinde dans edip şarkı söylerler.

Ligo Festivali sonlarında ateş küçüldüğünde ise dilek tutulup ateşin üstünden atlanır.

Ligo Festivali'nde yuvarlanan alevli tekerlek tam gün batımında hareket eder. Güneşin tepeden inişini sembolize eder.

Ligo Festivali'nde geleneksel kıyafetleri ile bir çift.

Ligo Festivali'nde kadınlar çiçeklerden taç takarken erkekler de meşe yapraklarından taç takarlar.

Orta çağ Leton kıyafetleri...

Riga Barut Kulesi...

Riga Barut Kulesi yanındaki müze...

Riga kanalları...

Riga saat kulesi ve Origo alışveriş merkezi. Başka şehirlere tren ile geçmek isterseniz merkez tren istasyonu bu Origo alışveriş merkezi içindedir.

Riga Sanat Üniversitesi...

Riga tarihi şehri UNESCO tarafından insanlık mirası olarak ilan edilmiştir.

Riga tarihi şehrinde Bremen Mızıkacıları...

Riga'daki Rozengrals restoranı orta çağ atmosferini yaşamanızı sağlıyor.

Rundale Sarayı bahçesinde araba ile rehber eşliğinde turlayabilirsiniz

Rundale Sarayı'nda bir orta çağ tuvaleti.

Sigulda Kalesi'nde okçuluk yeteneklerinizi deneyebilirsiniz.

Sokaklarda göreceğiniz bu kavrulmuş bademleri denemenizi tavsiye ederiz. Sarımsaklı ve şekerli olarak değişik aromalı versiyonları mevcut.