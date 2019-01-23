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Avrupa'nın 2019 kültür başkenti Filibe

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Bulgaristan'ın 350 bini bulan nüfusuyla ikinci büyük kenti olan Filibe, Avrupa'nın 2019 Kültür başkenti ilan edilmesinin ardından turizmde daha da hareketlendi.

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Avrupa'nın 2019 kültür başkenti Filibe
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Başkent Sofya’nın 120 kilometre güneydoğusunda bulunan Filibe, Plovdiv adıyla da biliniyor ve adını Makedonya Kralı II. Filip'ten almış.3

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Uzun süre Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde kalan Filibe'de bu dönemin izlerini hala görmek mümkün.4

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Bölge, I. Murad tarafından fethedildikten sonra, İzmir, Aydın, Manisa, Konya ve Karaman yöresinden Yörük Türkmenler bölgeye iskan ettirilmişti.

 

 

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Osmanlı yönetiminde 500 yıldan fazla kalan Filibe ve çevresinde Türk ve Pomak nüfus hâlâ varlığını koruyor.6

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UNESCO tarafından 2004 yılında korumaya alınan Filibe evlerinde, Osmanlı, Yunan ve Bizans mimarisininden esintiler göze çarpıyor.7

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Buram buram tarih kokan sokaklarında dolaşmak, cafelerinde oturmak, Balkan mutfağından örnekler sunulan restoranlarında lezzetli yemekler yemek, müze ve yüzyıllardır ayakta kalan tarihi yapıları görmek isteyenler için Filibe yanıbaşımızdaki ideal bir seyahat noktası.

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