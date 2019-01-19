banner255
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın
20 0
Yeni modeller görücüye çıktı
Yeni modeller görücüye çıktı
12 0
 
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
15 0
Futsalın şampiyonu LTL
Futsalın şampiyonu LTL
50 0
Yasaklanan Kitaplar Listesi
Yasaklanan Kitaplar Listesi
42 0
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
84 0
İşte dünyanın en iyi saklanan 3 sırrı
İşte dünyanın en iyi saklanan 3 sırrı
113 0
banner82

2019'da mutlaka görmeniz gereken 12 yer

banner27

Seyahat portalı Culture Trip, 2019 yılının "En Önemli Kültürel Destinasyonları" listesini açıkladı. İşte, Türkiye'den de bir yerin listeye girdiği o destinasyonlar...

banner210
2019'da mutlaka görmeniz gereken 12 yer
banner215

 

Her yıl yaptığımız gibi, seyahat için bizi en çok her heyecanlandıran yerleri derlemek söz konusu olunca, listeyi kısaltmak epey zorlaşıyor. Culture Trip'in seyahat uzmanları sizin için 2019'da mutlaka görmeniz gereken 12 yeri derledi. İşte ucuşlarınızı ayırtmanız gereken yerler...

1- Oaxaca / Meksika

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

2- Porto / Portekiz

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

3- Austin, Texas / ABD

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

 

4- Ho Chi Minh City / Vietnam

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

5- Cape Town / Güney Afrika

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

6- Lima / Peru

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

7- Tokyo / Japonya

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

8- İstanbul / Türkiye

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

9- Budapeşte / Macaristan

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

10- Marakeş / Fas

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

11- Bogota / Kolombiya

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

12- Wellington / Yeni Zelanda

2019'da görülmesi gereken yerler, 2019'da gezilmesi gereken yerler, dünyada gezilecek yerler

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.