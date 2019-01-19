2019'da mutlaka görmeniz gereken 12 yer

Seyahat portalı Culture Trip, 2019 yılının "En Önemli Kültürel Destinasyonları" listesini açıkladı. İşte, Türkiye'den de bir yerin listeye girdiği o destinasyonlar...

Her yıl yaptığımız gibi, seyahat için bizi en çok her heyecanlandıran yerleri derlemek söz konusu olunca, listeyi kısaltmak epey zorlaşıyor. Culture Trip'in seyahat uzmanları sizin için 2019'da mutlaka görmeniz gereken 12 yeri derledi. İşte ucuşlarınızı ayırtmanız gereken yerler...

1- Oaxaca / Meksika

2- Porto / Portekiz

3- Austin, Texas / ABD

4- Ho Chi Minh City / Vietnam

5- Cape Town / Güney Afrika

6- Lima / Peru

7- Tokyo / Japonya

8- İstanbul / Türkiye

9- Budapeşte / Macaristan

10- Marakeş / Fas

11- Bogota / Kolombiya

12- Wellington / Yeni Zelanda