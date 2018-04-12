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2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler

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Dünyaca ünlü seyahat dergisi "Fodor's Travel", 2018'de seyahat edilmemesi gereken "kara liste"yi paylaştı!

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler
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Son yıllarda "No List (Seyahat Edilmemesi Gereken Yerler Listesi)" yayımlamaya başlayan seyahat dergisi Fodor's Travel, 2018'de okurlarına aralarında Dünya Harikaları'nın da bulunduğu 10 farklı destinasyona seyahat etmekten kaçınmalarını önerisinde bulundu.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

AA'nın haberine göre listede aşırı turist ilgisinin doğal dengeye ve kültürel dokuya zarar verdiği turizm destinasyonlarının yanı sıra siyasi kaygıların ve güvenlik endişelerinin bulunduğu ülkeler yer aldı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

 İşte o liste...

1- GALAPAGOS ADALARI

Büyük Okyanus'ta Güney Amerika'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında yer alan Galapagos Adaları'nın yalıtılmış konumundan ötürü zengin bir floraya ve faunaya sahip eşsiz bir kara parçası olduğuna dikkati çeken dergi, bu zengin ekosistemin yoğun turist akınından muzdarip olduğuna işaret etti.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Ekvador hükümetinin bölgeyi korumak için turizm alanında çok sıkı düzenlemelere gittiğini kaydeden dergi, kurallara uymanın bile adaların kırılgan ekosistemine zarar verebileceğine dikkati çekti.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Dergi, "Siz kurallara uysanız bile adaya dışarıdan gelebilecek küçük bir tohum ve hatta sinek bile endemik canlı popülasyonunun felaketine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

YOĞUN TURİZMDEN ARTIK NEFES ALAMAYAN YERLER

Dergi, aşırı turist ilgisinden olumsuz etkilenen başka örneklere de yer verdi.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

İTALYA VENEDİK

Fodor's Travel dergisi, İtalya'nın Venedik'teki kanalların ve lagünlerin yapısına zarar verdiği gerekçesiyle büyük yolcu gemilerinin limana demirlemesini yasakladığını hatırlattı. 

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Bu nedenle fazla turistin şehrin yapısını etkilediğini belirtti.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Peru'nun Machu Pichu harabelerine ziyaretçi sayısını sınırladığını ve Tayland'ın Koh Tachai Adası'nın, doğal güzelliklere verdikleri zarar nedeniyle turistlere aylarca kapatıldığı hatırlatıldı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

 TAC MAHAL'E "ÇAMUR MASKESİ"

Dünyanın 7 harikasından biri olan Tac Mahal de derginin kara listesinde yer aldı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

17. yüzyılda Hindistan Hükümdarı Babür Şah tarafından yaptırılan mozolenin kubbesi ve 4 minaresinde hava kirliliği nedeniyle oluşan sararmanın giderilmesi için yapıya çamur sıvanacağı ve uygulamanın marta kadar süreceği belirtildi.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

MYANMAR

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın gerek doğal gerek kültürel varlıklarıyla küresel seyyahların keşfetmesini bekleyen bir ülke olduğunu belirtti.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Myanmar'ın geçmiş yıllarda tavsiye listelerinde sıkça yer aldığını kaydeden dergi, ülkede son dönemde Arakanlı Müslümanlara uygulanan, BM'nin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği saldırılar nedeniyle ülkeyi ziyaret etmenin etik olmadığı vurgulandı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Dergide, "Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik sürdüğü müddetçe hiçbir dünyevi güzellik, bizim tavsiyemizi sürdürmemizi sağlayamaz." ifadeleri kullanıldı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

ABD'NİN AYRIMCI VE GÜVENSİZ EYALETİ MISSOURI

ABD'nin kireç taşı mağaraları, müzikli fener alayları, barbeküsü ve caz müziğiyle turistlerin uğrak yerlerinden Missouri eyaleti de ayrımcı yasaları ve ceza sistemindeki bozukluklar nedeniyle derginin kara listesinde yer aldı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Dergi, eyaletin kısa süre önce çalışanların, etnik ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle işverenlerine dava açmasını yasaklayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini, eyalet meclisi üyelerinden birinin eşcinsellerin "insan olmadığına" yönelik açıklamada bulunduğunu belirtti.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Ayrıca kısa süre önce Kansas'ta kaybolan bir turistin daha sonra hiç tutuklanmadığı halde bir hücrede ölü bulunduğu ve yine Kansas'ta iki kişinin Müslüman oldukları şüphesiyle polisler tarafından takip edilip vurularak öldürüldüğüne dikkat çekildi.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

HONDURAS'TAKİ YÜKSEK CİNAYET ORANI

Orta Amerika ülkesi Honduras da dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olması nedeniyle listede yer aldı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

EVEREST DAĞI

Dergi, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nı da hayati tehlikesi ve 25 bin dolar ila 45 bin doları bulan maliyeti nedeniyle tavsiye etmedi.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Bu yıl tırmanış mevsiminde 6 dağcının hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

ÇİN SEDDİ'NDE YAPISAL TAHRİBAT

Dergide, dünyanın 7 harikasından biri olan Çin Seddi'nin 2 bin yıl ayakta kaldıktan sonra günümüzde yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Bölgedeki madencilik, inşaat ve tarım faaliyetlerinin yapıyı tahrip ettiği, bölgeye yönelik turist akınının da bu tahribata katkıda bulunduğu belirtildi.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

KÜBA 

Orta Amerika ülkesi Küba da siyasi belirsizlikler nedeniyle bilhassa ABD vatandaşları için seyahat edilmemesi gereken yerler arasında sayıldı.

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde iki ülke arasında başlayan yumuşama sürecinin yeni Başkan Donald Trump tarafından askıya alınmasının ardından Küba'ya seyahat konusunda yeni kısıtlamalar getirildi. 

2018'de "seyahat edilmemesi gereken" yerler!

Kısa süre önce Küba'daki Amerikalı diplomatlarda baş gösteren, sonik veya biyolojik saldırı yoluyla ortaya çıkmış olabileceği değerlendirilen işitme kaybı, baş ağrısı, mide bulantısı, denge ve görüş kaybı gibi sorunlara işaret eden dergi, her ne kadar iki hükümet de olayda üçüncü bir tarafın rolünün olduğunu öne sürse de gelişmeyi kaygı sebebi olarak niteledi

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