2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası

Seyahatlerinizde turistler ve yoğun kalabalık sizi endişelendiriyor mu, neden daha az turistikleşmiş yerleri düşünmüyorsunuz?

Lonely Planet’e göre 2018’de herkesin radarında olan en iyi 5 seyahat rotası... Üstelik listedeki ülkelerin hepsi Türk vatandaşlarına vizesiz.

1- ENDONEZYA

Herkes Tayland’da fil safarisine giderken, siz Lombok Adası’ndaki pembe renkli bir plajda farklı bir gezegende gibi hissedeceksiniz. Lombok Adası’ndan bir önerimiz daha var: Tanjung Aan kumsalı tenha ve gerçekten büyüleyici. Bali’de volkanik zirve turuna çıkın, Flores’te komodo ejderhalarından kaçın veya Ubud Kutsal Maymun Ormanı’ndaki 14. yüzyıldan kalma Hindu tapınaklarını keşfedin.

Seyahat ipucu: Singapur, Jakarta veya Bali’ye uçun, sonrasında çevredeki 13.000 adadan herhangi birine ekonomik uçuşlar veya yerel feribotlar bulabilirsiniz.

2- BALKANLAR

“Game of Thrones” hayranları dizinin çekimlerinin yapıldığı yerlerden biri olan Dubrovnik'i tercih edebilirler. Öte yandan Bosna Hersek’teki daha az turistik, eski Arnavut kaldırımlı Mostar şehri, Romanya’daki Bran ortaçağ kalesi ve Arnavutluk’taki Accursed (Kırık) Dağları da tıpkı Game of Thrones’taki Kralın Şehri gibi hissettiriyor. Balkan Yarımadası’ndaki bu Doğu Avrupa ülkeleri, tüm eski dünya cazibesi ve nefes kesici bir masal sahnesine sahipler, sadece Batılı ülkelere göre daha az biliniyorlar.

Seyahat ipucu: Yavaş giden trenlere atlayın ve büyük kasabaların yanı sıra küçük köyleri de birbirine bağlayan otobüslerle her yeri adım adım gezebilirsiniz.

3- TAYVAN

Çin’in doğusundaki bu küçük ada henüz gezginler tarafından hak ettiği değeri görmemekle beraber bu durum sizi yanıltmasın. Sörf için muhteşem sahilleri, kuzeyde Yangmingshan Milli Parkı’nın yemyeşil güzelliği, güneydeki daha tropikal Fulong plajının sakin ve berrak suları ve bunların karşısında kozmopolit ve gökdelenlerle dolu Taipei kenti...

Seyahat ipucu: Haziran-Ağustos ayları arasında bu bölgenin tayfun mevsimi, bu aylarda seyahatten kaçının. Tayvan seyahatiniz için en iyi aylar Ekim ve Şubat ayları arası.

4- ÜRDÜN

Ölü Deniz kıyısında konumlanan, Petra’nın “Gül Şehri”nin antik kalıntılarını ve Jerash tapınak kalıntılarını keşfetmek, Wadi Rum’un çöl vahasında deve üzerinde safari ölmeden önce yapmanız gerekenler arasında yer almalı. Daha tropik bir tatil ümit eden gezginler için, liman kenti Akabe’nin lüks sahil beldeleri ve su altı dünyasının 7 harikasından biri olan Kızıldeniz’in berrak sularında beklentileri fazlasıyla karşılanacaktır.

Seyahat ipucu: Dünya harikalarından biri olan, kanyon duvarlarına inşa edilen Petra Antik Kenti’ne kavurucu sıcaktan kaçınmak için mümkün olduğunca erken gidin. Antik kent sabah 06:00’da açılıyor.

5- PANAMA

Cancun ve Cabo, akın akın gelen tatilcilerini ve kalabalık plajlarını koruyabilirler. Siz, Bocas del Toro'ya bakın. Muhteşem Starfish Plajı’nda sörf yapmayı öğreneceğiz. Chiriqui’nin kahve çiftlikleri, volkanları ve bulut ormanları, eski kentin arnavut kaldırımlı sokakları, tarihi katedralleri ve yerel lezzetler empanadas ve ceviche sizi bekliyor.

Seyahat ipucu: Nisan’dan Aralık’a kadar süren yağmurlu sezondan kaçınmaya çalışın.