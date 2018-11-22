Tangül Çağıner Satranç Turnuvası’nın ödül töreni yapıldı

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası’nın yemekli ödül töreni, Acapulco Hotel’in büyük salonunda yapıldı.

Turnuvaya katılan tüm öğrenciler ödül törenindeki etkinliklere de katıldı. Satranç şiirleri, satranç şarkıları ile tam bir satranç organizasyonuna imza attılar..

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası’nın yemekli ödül töreninde, 5B sınıfına şampiyonluk kupası, 5A sınıfına ikincilik kupası, 4A sınıfına üçüncülük kupası, 4B, 3B, 3A sınıflarına özel ödül kupaları verildi. Çatalköy İlkokulu ile dayanışma gününe dönüşen etkinliğe emekli öğretmenler, belediye meclis üyeleri, okul- aile birliği yöneticileri de katılarak okula destek verdiler.