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Tangül Çağıner Satranç Turnuvası’nın ödül töreni yapıldı

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Tangül Çağıner Satranç Turnuvası’nın ödül töreni yapıldı
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Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası’nın yemekli ödül töreni, Acapulco Hotel’in büyük salonunda yapıldı.

Turnuvaya katılan tüm  öğrenciler ödül törenindeki etkinliklere de katıldı. Satranç şiirleri, satranç şarkıları ile tam bir satranç organizasyonuna imza attılar..

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası’nın yemekli ödül töreninde, 5B  sınıfına  şampiyonluk  kupası, 5A sınıfına ikincilik  kupası, 4A sınıfına üçüncülük kupası, 4B, 3B, 3A sınıflarına özel ödül kupaları verildi. Çatalköy İlkokulu ile dayanışma gününe dönüşen etkinliğe emekli öğretmenler, belediye meclis üyeleri, okul- aile birliği yöneticileri de katılarak okula destek verdiler.

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