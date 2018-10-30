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Tangül Çağıner Satranç Anı Turnuvası devam ediyor

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Tangül Çağıner Satranç Anı Turnuvası devam ediyor
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Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası devam ederken, turnuvanın 3. turunda haftanın  takımı 4A Sınıfı Satranç Takımı oldu.

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası’nın üçüncü turunda rakibi 3A Sınıfı Satranç  Takımı’nı, 14 puan gibi rekor bir farkla yenen 4A Sınıfı Satranç Takımı, toplam 49 puana çıkararak, hem haftanın takımı ünvanını aldı hem de şampiyonluğun önemli bir adayı  olduğunu gösterdi. Turnuvada 5B Sınıfı Satranç Takımı da 3B Sınıfı Satranç Takımı’nı 19 – 11yenerek liderliğini sürdürdü. 5A Sınıfı Satranç Takımı, 4B Sınıfı Satranç Takımı’nı, 17.5 – 12.5  yenince sıralamadaki yerini korudu.

3. Tur Sonunda puan Durumu

5B  SINIFI            58.5      Puan

5A  SINIFI            55.5      Puan

4A  SINIFI            49.0      Puan

4B  SINIFI            41.5    Puan

3B  SINIFI            35.0      Puan

3A  SINIFI            30.5      Puan

Haftaya oynanacak 4. Tur’un program şöyle:

3B  SINIFI   SATRANÇ   TAKIMI       -    4A  SINIFI   SATRANÇ     TAKIMI       

4B  SINIFI   SATRANÇ   TAKIMI       -   3A  SINIFI    SATRANÇ    TAKIMI

5A  SINIFI   SATRANÇ   TAKIMI      -   5B  SINIFI   SATRANÇ     TAKIMI

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