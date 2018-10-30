Tangül Çağıner Satranç Anı Turnuvası devam ediyor

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası devam ederken, turnuvanın 3. turunda haftanın takımı 4A Sınıfı Satranç Takımı oldu.

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası’nın üçüncü turunda rakibi 3A Sınıfı Satranç Takımı’nı, 14 puan gibi rekor bir farkla yenen 4A Sınıfı Satranç Takımı, toplam 49 puana çıkararak, hem haftanın takımı ünvanını aldı hem de şampiyonluğun önemli bir adayı olduğunu gösterdi. Turnuvada 5B Sınıfı Satranç Takımı da 3B Sınıfı Satranç Takımı’nı 19 – 11yenerek liderliğini sürdürdü. 5A Sınıfı Satranç Takımı, 4B Sınıfı Satranç Takımı’nı, 17.5 – 12.5 yenince sıralamadaki yerini korudu.

3. Tur Sonunda puan Durumu

5B SINIFI 58.5 Puan

5A SINIFI 55.5 Puan

4A SINIFI 49.0 Puan

4B SINIFI 41.5 Puan

3B SINIFI 35.0 Puan

3A SINIFI 30.5 Puan

Haftaya oynanacak 4. Tur’un program şöyle:

3B SINIFI SATRANÇ TAKIMI - 4A SINIFI SATRANÇ TAKIMI

4B SINIFI SATRANÇ TAKIMI - 3A SINIFI SATRANÇ TAKIMI

5A SINIFI SATRANÇ TAKIMI - 5B SINIFI SATRANÇ TAKIMI