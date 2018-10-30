Tangül Çağıner Satranç Anı Turnuvası devam ediyor

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası devam ederken, turnuvanın 3. turunda haftanın takımı 4A Sınıfı Satranç Takımı oldu.
Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası’nın üçüncü turunda rakibi 3A Sınıfı Satranç Takımı’nı, 14 puan gibi rekor bir farkla yenen 4A Sınıfı Satranç Takımı, toplam 49 puana çıkararak, hem haftanın takımı ünvanını aldı hem de şampiyonluğun önemli bir adayı olduğunu gösterdi. Turnuvada 5B Sınıfı Satranç Takımı da 3B Sınıfı Satranç Takımı’nı 19 – 11yenerek liderliğini sürdürdü. 5A Sınıfı Satranç Takımı, 4B Sınıfı Satranç Takımı’nı, 17.5 – 12.5 yenince sıralamadaki yerini korudu.
3. Tur Sonunda puan Durumu
5B SINIFI 58.5 Puan
5A SINIFI 55.5 Puan
4A SINIFI 49.0 Puan
4B SINIFI 41.5 Puan
3B SINIFI 35.0 Puan
3A SINIFI 30.5 Puan
Haftaya oynanacak 4. Tur’un program şöyle:
3B SINIFI SATRANÇ TAKIMI - 4A SINIFI SATRANÇ TAKIMI
4B SINIFI SATRANÇ TAKIMI - 3A SINIFI SATRANÇ TAKIMI
5A SINIFI SATRANÇ TAKIMI - 5B SINIFI SATRANÇ TAKIMI