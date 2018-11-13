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Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası tamamlandı

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Çatalköy İlkokulu’nda düzenlenen, Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası, 5 B Sınıfı’nın şampiyonluğunda tamamlandı

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası tamamlandı
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Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda, Çatalköy İlkokulu’nda düzenlenen Tangül Çağıner  2. Satranç Anı Turnuvası tamamlandı.

5 B Sınıfı yaptığı 150 satranç maçından 92 ‘sinde “ Şah Mat“ diyerek, diğer sınıflara fark atıp birinciliği ve şampiyonluğu kazandı. 5 A Sınıfı 85.5 puanla ikinci, 4 A Sınıfı 83 puanla üçüncü oldular. Turnuvanın yemekli ödül töreni 19 Kasım Pazartesi günü saat 12.30 ‘da, Acapulco Hotel’de yapılacak. Törende tüm satrançılara katılım belgesi ve hediye verilecek.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, bir yıl boyunca Çatalköy İlkokulu’nun temizlik malzemesi  ihtiyacını karşılayacak ve okula çardak yapacak.

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası sonucunda oluşan puan durumu ve dereceler şöyle:

5B  SINIFI   SATRANÇ TAKIMI        92.0      Puan   Birinci ( ŞAMPİYON  )

5A  SINIFI   SATRANÇ TAKIMI        85.5      Puan   İkinci

4A  SINIFI   SATRANÇ TAKIMI        83.0      Puan   Üçüncü

4B  SINIFI   SATRANÇ TAKIMI       82.5      Puan    Özel Ödül

3B  SINIFI   SATRANÇ TAKIMI      55.0      Puan     Özel Ödül

3A  SINIFI    SATRANÇ TAKIMI     52.0      Puan     Özel Ödül

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