Çatalköy İlkokulu’nda düzenlenen, Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası, 5 B Sınıfı’nın şampiyonluğunda tamamlandı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda, Çatalköy İlkokulu’nda düzenlenen Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası tamamlandı.

5 B Sınıfı yaptığı 150 satranç maçından 92 ‘sinde “ Şah Mat“ diyerek, diğer sınıflara fark atıp birinciliği ve şampiyonluğu kazandı. 5 A Sınıfı 85.5 puanla ikinci, 4 A Sınıfı 83 puanla üçüncü oldular. Turnuvanın yemekli ödül töreni 19 Kasım Pazartesi günü saat 12.30 ‘da, Acapulco Hotel’de yapılacak. Törende tüm satrançılara katılım belgesi ve hediye verilecek.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, bir yıl boyunca Çatalköy İlkokulu’nun temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayacak ve okula çardak yapacak.

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası sonucunda oluşan puan durumu ve dereceler şöyle:

5B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 92.0 Puan Birinci ( ŞAMPİYON )

5A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 85.5 Puan İkinci

4A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 83.0 Puan Üçüncü

4B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 82.5 Puan Özel Ödül

3B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 55.0 Puan Özel Ödül

3A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 52.0 Puan Özel Ödül