Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası'nın sona geliniyor

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası'nın son turuna gelinirken şampiyonluk yarışı da oldukça kızıştı.

İddialı takımların rakiplerini kolay mağlup etmesinden dolayı son tura girilirken şampiyonluk durumu belirsizliğini koruyor. Üçüncü sınıflar şampiyonluk yarışından koparken dört ve beşinci sınıflar arasındaki yarış heyecan arttı.

4. TUR SONUÇLARI

3B Sınıfı Satranç Takımı 10.0 - 20.0 4A Sınıfı Satranç Takımı

4B Sınıfı Satranç Takımı 21.0 - 9.0 3A Sınıfı Satranç Takımı

5A Sınıfı Satranç Takımı 12.5 - 17.5 5B Sınıfı Satranç Takımı

4. Tur Sonunda Puan Durumu

5B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 76.0 Puan

4A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 69.0 Puan

5A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 68.0 Puan

4B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 62.5 Puan

3B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 45.0 Puan

3A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 39.5 Puan

HAFTAYA 5. TURDA KARŞILAŞACAK TAKIMLAR

5B Sınıfı Satranç Takımı - 4A Sınıfı Satranç Takımı

3A Sınıfı Satranç Takımı - 5A Sınıfı Satranç Takımı

3B Sınıfı Satranç Takımı - 4B Sınıfı Satranç Takımı