Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası'nın sona geliniyor

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası'nın son turuna gelinirken şampiyonluk yarışı da oldukça kızıştı.
İddialı takımların rakiplerini kolay mağlup etmesinden dolayı son tura girilirken şampiyonluk durumu belirsizliğini koruyor. Üçüncü sınıflar şampiyonluk yarışından koparken dört ve beşinci sınıflar arasındaki yarış heyecan arttı.
4. TUR SONUÇLARI
3B Sınıfı Satranç Takımı 10.0 - 20.0 4A Sınıfı Satranç Takımı
4B Sınıfı Satranç Takımı 21.0 - 9.0 3A Sınıfı Satranç Takımı
5A Sınıfı Satranç Takımı 12.5 - 17.5 5B Sınıfı Satranç Takımı
4. Tur Sonunda Puan Durumu
5B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 76.0 Puan
4A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 69.0 Puan
5A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 68.0 Puan
4B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 62.5 Puan
3B SINIFI SATRANÇ TAKIMI 45.0 Puan
3A SINIFI SATRANÇ TAKIMI 39.5 Puan
HAFTAYA 5. TURDA KARŞILAŞACAK TAKIMLAR
5B Sınıfı Satranç Takımı - 4A Sınıfı Satranç Takımı
3A Sınıfı Satranç Takımı - 5A Sınıfı Satranç Takımı
3B Sınıfı Satranç Takımı - 4B Sınıfı Satranç Takımı