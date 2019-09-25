Sazlık: Satrancın geliştirilmesine gayret edeceğim

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun yeni başkanı Mücahit Sazlık yayınladı mesaj ile satranç camiasına hedeflerini açıklarken, satrancın geliştirilmesine gayret edeceğini söyledi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun yeni başkanı Mücahit Sazlık, göreve başlaması ile ilgili olarak mesaj yayınladı.

Mücahit Sazlık'ın mesajı şöyle:

"Çok kıymetli Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Ailesi,

21 Eylül 2019 tarihinde icra edilen KKSF Olağanüstü Genel Kurulunda tek aday olarak girmiş olduğum Federasyon Başkanlığı seçiminde 1 çekimser oy haricinde katılan delegelerin tümünün oyunu alarak başkanlık görevini devralmış bulunmaktayım.

Aynı şekilde beraber olarak çalışmak istediğim yönetim kurulu üyelerinin tamamı da başka bir aday çıkmadığından ötürü yönetim kurulunu oluşturmuştur. Bizlere bu görevi layık gören tüm delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Başkan olarak görev yapacağım süre boyunca son derece demokratik, şeffaf ve tarafsız bir yönetim ifa edeceğim konusunda sizleri temin ediyorum. Amacım ve tüm gayretim sadece ve sadece KKTC satrancının geliştirilmesi olacaktır. Bu süreçte gerek eski yönetim kurulu üyeleri ve KKSF başkanları gerekse de federasyon bünyesinde faaliyet icra eden derneklerimizle her konuda gerekli istişarelerde bulunarak karar alma mekanizmasını işletmeye çalışacağım.

Takdir edersiniz ki ben ve arkadaşlarım zor ve meşakkatli bir görevi tamamen gönüllülük esasına göre yapacağız. Bu sebeple tüm satranç camiamızdan yapıcı katkılarını esirgememesini rica ediyorum. Lütfen bize yapacağınız eleştirilerinizi yaparken yapıcı olmaya ve tekliflerinizle birlikte eleştiri getirmeye çalışınız.

Bana hiç çekinmeden istediğiniz zaman ulaşarak her konudaki fikir ve tekliflerinizi eleştiri ile şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Mutlaka size sonucunu veya cevabını iletmeye çalışacağım. (mucahitsazlik@gmail.com)

Sözlerime şimdilik burada son verirken başta görevi devralmış olduğum geçmiş dönemdeki federasyon başkanımız Sn. Halil Şentuğ olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları gayretli, azimli ve fedakar çalışmaları için şahsım ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi sunarım."