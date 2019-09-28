Sazlık: Hedef yurt dışı temaslarda başarılı sonuçlar almak

İbrahim ÖZSOY

KKTC Satranç Federasyonunun yeni başkanı Mücahit Sazlık, Halil Şentuğ’dan başkanlık görevini devralarak çalışmalara başladı.

Şu anda 23 üye dernek ve yaklaşık 3500 lisanslı sporcusu bulunan Satranç Federasyonunda yeni dönemde daha aktif faaliyetlerde bulunmak hedefinde olan Başkan Sazlık, basınla diyalog içerisinde olmayı arzuladığını ve hem yaptıkları organizasyonların kamuoyunda daha büyük kitlelere ulaşmasını, hem de satranççıların daha fazla ilgi görüp motivasyonlarını yüksek tutmalarını istediğini ifade etti.

Spor yazarı İbrahim Özsoy’a açıklamalarda bulunan Başkan Sazlık, üye kulüpler arasında yapılacak organizasyon ve yurt dışı temaslarda daha başarılı sonuçlar almak ve sporcu sayısını da artırmak için çalışacaklarını vurguladı.