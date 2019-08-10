Satrançta, Yenierenköy Bölge Birincisi belirlendi

Satrançta 2019 Yenierenköy bölge birinciliği tamamlandı. 5 Ağustos'ta 16 kişinin katılımı ile başlayan Yenierenköy Bölge Birinciliğinde geçtiğimiz akşam oynanan 5. turun ardından bölge şampiyonu belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun düzenlemiş olduğu Yenierenköy Bölge Birinciliği sona ererken, şampiyon Feridun Emin oldu.
İlk 3'e girenlerin KKTC Birinciliğine katılmaya hak kazandığı Yenierenköy Bölge Birinciliğinde sıralama şöyle oluştu:
1. FERİDUN EMİN
2.SELÇUK ALTUĞ BAYBORA
3.VELETTİN TÜRKTAN