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Satrançta şampiyonluklara Samani ambargosu

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M Kemal Deniz KKTC 2019 Genel Satranç Şampiyonu üst üste 3. kez FM Yamaç Samani oldu

Satrançta şampiyonluklara Samani ambargosu
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Mağusa'da 14 Eylül’de başlayıp, 6 Ekim’de Lefkoşa'da biten 54 kişinin katıldığı uzun soluklu turnuva sonunda FM Yamaç Samani üst üste 3. kez KKTC Genel Satranç Şampiyonu oldu.

Deniz Plaza sponsorluğundaki KKTC 2019 M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonasını ilk 10 sırada tamamlayan sporcular, KKTC Satranç Milli Takımını da oluşturdular.

KKTC 2019 M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonası’nı ilk 10’da tamamlayıp, KKTC Satranç Milli Takımı’nı oluşturan sporcular ve şampiyonada elde ettikleri puanlar şöyle:

1. FM Yamaç Samani (8,5), 2. FM Hüseyin Can Ağdelen (8,0), 3. Hüseyin Serbülent (6,5)

4. Cemal Göymen (6,0), 5. Ali Nailer (6,0), 6. Ata Atasoy (6,0), 7. Görkem Yalovalı (6,0) 8. Adman Devran Tolon (5,5 puan) 9. Halil Tozakı (5,5 puan) 10. Tolga Serinkan (5,5 puan)

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