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Satrançta şampiyon Dumlupınar

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KKSF 2018-2019 Sezonu U16 Ligi şampiyonu Dumlupınar Türk Spor Kulübü olurken, Mağusa Satranç Derneği ikinciliği elde etti

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Satrançta şampiyon Dumlupınar
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Satranç Federasyonu tarafından organize edilen KKSF 2018-2019 Sezonu U16 Ligi şampiyonu belli oldu.

15 - 16 Haziran 2019 tarihlerinde oynanan play off maçları ardından 2018-19 Sezonu U16 Ligi Şampiyonu Dumlupınar Türk Spor Kulübü oldu. 15 Haziran'da Dumlupınar Türk Spor Kulübü - Lefkoşa Satranç Derneği ve Mağusa Satranç Derneği - Doğa Satranç Akademisi Derneği arasında oynanan 1. tur maçları ardından 16 Haziran'da Dumlupınar Türk Spor Kulübü - Mağusa Satranç Derneği arasında final maçı; Doğa Satranç Akademisi Derneği - Lefkoşa Satranç Derneği arasında ise üçüncülük maçı yapıldı.

Böylece 2018-19 Sezonu U16 Ligi sıralaması şu şekilde oldu;
1. Dumlupınar Türk Spor Kulübü
2. Mağusa Satranç Derneği
3. Lefkoşa Satranç Derneği

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