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Satranç’ta Samani devri

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Satranç’ta Samani devri

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) olağanüstü genel kurulu ardından yeni başkan ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

Olağanüstü Genel Kurulun ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçim ile belirlendi. 22 delegenin katıldığı seçimde Doç. Dr. Hasan Samani oy çoğunluğuyla Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun yeni başkani oldu.

Yönetim kurulu üyelerinden ise seçimi kazanan isimler Ayşe Tolgar, Ahmet Aslım, Hüseyin Boyacıgil, Arsoy Azak, Tolga Öztürk, Tandoğan Yalkut, Yasemin Basat ve Salahi Pehlivan oldu.

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