Satrançta ödül töreni gerçekleştirildi

M. Kemal Deniz Turnuvaları,Lefkoşa Deniz Plaza Kafeteryasında toplu ödül töreni gerçekleştirildi

M. Kemal Deniz Turnuvaları Toplu Ödül Töreni 24 Haziran 2020, Çarşamba günü saat 19.30’da Lefkoşa Deniz Plaza Kafeteryasında gerçekleştirildi.

M. Kemal Deniz 2019 KKTC Genel ve Kadınlar Satranç Şampiyonaları ile M. Kemal Deniz KKTC Minikler Satranç Turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri Deniz Plaza Direktörü Turgay Deniz, Deniz Plaza Müdürü Mustafa Şafakoğulları, KKSF Başkanı Hasan Samani, Asbaşkanı Arsoy Azak, Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Öztürk ve Ahmet Aslım ile Hasan Akgün tarafından verildi.Gecede emektar hakemlerden Hasan Akgün’e onur plaketi de takdim edildi.

Ödül alan sporcular şu şekilde oldu:

• M. KEMAL DENİZ 2019 KKTC GENEL SATRANÇ ŞAMPİYONASI

1. YAMAÇ SAMANİ

2. HÜSEYİN CAN AĞDELEN

3. HÜSEYİN SERBÜLENT

4. CEMAL GÖYMEN

5. ALİ NAİLER

6. ATA ATASOY

7. GÖRKEM YALOVALI

8. ADMAN DEVRAN TOLON

9. HALİL TOZAKI

10. TOLGA SERİNKAN

11. EKİN ARCA

12. ERHAN DEMİRCİLER

13. RECEP HÜSEYİN DALGAKIRAN

14. HALUK RAMON SERHUN

15. ATİLLA DEVA

• M. KEMAL DENİZ 2019 KKTC KADINLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI

1. AYŞEN SAĞLAMER

2. PERİHAN AKYÜREK

3. NEZAFET NAY

4. DENİZ AHCIHOCA ÇOBANOĞLU

• M. KEMAL DENİZ 2019 KKTC MİNİKLER SATRANÇ TURNUVASI

İSKELE:

1. MARK STYHEIN

2. EMİRHAN KILIÇARSLAN

3. EYÜP HASAN EVRAN

GÜZELYURT:

1. EMRE ŞEB

2. BARAN BULANCAK

3. MEHMET ŞABAN

GİRNE:

1. AKASYA ESKİKÖY

2. ÂDEM MERTGÖZ

3. DORUK GEZEN

• MARTIN LENOKS

LEFKOŞA:

1. BERTUĞ İLGİLİLER

2. ARDA KÖLE

3. DEMİR İLHAN

• BERAT UCUZ

• MUSTAFA ERCİLASUN

• CAN ARIKLI

• MUSTAFA MERTEL

• OSMAN BAŞARAN

MAĞUSA:

1. TAMAY İRFANOĞLU

2. DORUK DOLU

3. DORUK BOYACIGİL

• KARATEPE ALYA

• ASLİN DÖVEÇ

• BERKAY AKOVA

ONUR PLAKETİ: HASAN AKGÜN