banner107
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
56 0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
31 0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
91 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
44 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
25 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
28 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
120 0
Puan kaçar
Puan kaçar
190 0
banner82
banner147

Satrançta minik bölge şampiyonları belirlendi

banner27

Satrançta minik bölge şampiyonları belirlendi
banner192

M. Kemal Deniz Girne Satranç Turnuvası, 2008 ve sonrasında doğan minik satranç sporcularının katılımı ile 5 tur üzerinden gerçekleşti.

20-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuva sonucunda Minik Bölge Şampiyonları belirlendi. Bölgelere göre dereceler şöyle:

MAĞUSA BÖLGESİNDE
1. TAMAY İRFANOĞLU
2. DORUK BOYACIGİL
3. GÖKHAN ŞEKER
LEFKOŞA BÖLGESİNDE
1. TUĞRA VURANA
2. BERTUĞ İLGİLİLER
3. DORUK İLHAN
GİRNE BÖLGESİNDE
1. YUSUF İHSAN ULU
2. ADA ÇETİNASLAN
3. KUZEY MUHTAROĞLU
GÜZELYURT BÖLGESİNDE
1. EMRE ŞEB 5 PUAN
2. BARAN BULANCAK 4 PUAN
3. ASRIN ÖZER 4 PUAN

İSKELE BÖLGESİNDE
1. ESMA DENİZ SENCER
2. TALYA ŞENOL
3. ÖMER YİĞİT KAYA
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.