Satrançta minik bölge şampiyonları belirlendi

M. Kemal Deniz Girne Satranç Turnuvası, 2008 ve sonrasında doğan minik satranç sporcularının katılımı ile 5 tur üzerinden gerçekleşti.
20-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuva sonucunda Minik Bölge Şampiyonları belirlendi. Bölgelere göre dereceler şöyle:
MAĞUSA BÖLGESİNDE
1. TAMAY İRFANOĞLU
2. DORUK BOYACIGİL
3. GÖKHAN ŞEKER
LEFKOŞA BÖLGESİNDE
1. TUĞRA VURANA
2. BERTUĞ İLGİLİLER
3. DORUK İLHAN
GİRNE BÖLGESİNDE
1. YUSUF İHSAN ULU
2. ADA ÇETİNASLAN
3. KUZEY MUHTAROĞLU
GÜZELYURT BÖLGESİNDE
1. EMRE ŞEB 5 PUAN
2. BARAN BULANCAK 4 PUAN
3. ASRIN ÖZER 4 PUAN
İSKELE BÖLGESİNDE
1. ESMA DENİZ SENCER
2. TALYA ŞENOL
3. ÖMER YİĞİT KAYA