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Satrançta hamleler Güzelyurt’ta atılacak

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M. Kemal Deniz Anısına düzenlenen Genel Satranç Şampiyonasının dördüncü ve beşinci turları Güzelyurt’ta yarın başlayacak

Satrançta hamleler Güzelyurt’ta atılacak
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Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve KKTC Şampiyonu ile milli takım havuzu sporcularının belirleneceği Genel Satranç Şampiyonası devam ediyor. 

M. Kemal Deniz Anısına düzenlenen şampiyonanın ilk üç turu Mağusa’da R.R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında 54 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Geçtiğimiz ay bölgelerde yapılan seçme yarışmaları, Kadınlar Genel şampiyonasında ilk dört dereceyi elde edenler ve üst düzey Kuvvet Dereceli oyuncuların doğrudan katılımı ile biraraya gelen sporcular KKTC şampiyonluğu ve ilk on dereceyi elde etmek için yarışıyorlar.

Başhakem FA Havva Doğan ve Mağusa Bölge hakemlerinden NA Aliye Osum ile NA Ayşe Tolgar’ın hakemlikleri ile gerçekleşen ilk üç tur sonunda  son iki yılın şampiyonu FM Yamaç Samani ile birlikte Mustafa Sakallı, FM Hüseyin Can Ağdelen ve Adman Tolon  kayıpsız üç puanla liderliği paylaşıyorlar.

Şampiyonanın dördüncü ve beşinci turları Güzelyurt’ta  21 – 22 Eylül tarihlerine, altıncı ve yedinci turları 27-28 Eylül’de Girne’de, sekizinci ve dokuzuncu turları ise 5-6 Ekim tarihlerinde Lefkoşa’da yapılacak karşılaşmalardan sonra tamamlanacak.

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