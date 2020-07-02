Satrançta federasyon – bakanlık işbirliği

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, Anaokul ve İlkokullarda satranç eğitimi konusundaki düşüncelerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na aktardı

Ahmet ASLIM

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) başkanı Doç. Dr. Hasan Samani, Asbaşkanı Arsoy Azak ve yönetim kurulu üyesi Tolga Öztürk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, özellikle Anaokul ve İlkokullarda satranç eğitim faaliyetlerinde federasyon ile bakanlığın işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından, Nazım Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Türk Satranç Kültürü ve Tarihi Projesi'nin hayata geçirilebilmesi için destek istendi.