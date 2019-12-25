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Satranç’ta DAÜ üstünlüğü

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Üniversiteler Arası Satranç Müsabakaları geçtiğimiz gün yapılırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon oldu

Satranç’ta DAÜ üstünlüğü

Necmi USAL

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Satranç Müsabakaları geçtiğimiz gün yapılırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Satranç Müsabakaları geçtiğimiz gün yapıldı. Lefkoşa’da sabah 10.00 gibi başlayan şampiyona akşamüzeri tamamlandı. Yapılan karşılaşmaların ardından erkekler kategorisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şampiyon olurken, ikinci sırayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırayı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) aldı.

Kızlar kategorisinde yine Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) şampiyon olurken, ikinciliği Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), üçüncülüğü Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) elde etti.

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