Satrançta bölge birincileri belirlendi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun düzenlediği bölge birincilikleri tamamlandı. 19 Ağustos’ta başlayan bölgesel turnuvalar sona ererken bölge şampiyonları belli oldu.

Mağusa, Güzelyurt ve İskele bölgesi şampiyonları turnuvalarını namağlup tamamlamayı başardı.

Bölge bölge alınan sonuçlar şu şekilde oldu:

2019 Lefkoşa Bölge Birinciliği’nin sonunda turnuvanın şampiyonu 4 galibiyet, bir beraberlik ile Tolga Serinkan oldu. İkinci sırada Kadir Ermemiş, üçüncü sırada ise Ahmet Paşa yer aldı.

2019 Mağusa Bölge Birinciliği ise 25 Ağustos'ta MGA Maraş'ta sona erdi. Şampiyon, turnuvayı namağlup tamamlayan Çağrı Nurçin oldu. Turnuvayı Ata Atasoy ikinci, Deniz Evram ise üçüncü tamamladı.

20 Ağustos'ta başlayıp 24 Ağustos'ta sona eren 2019 Güzelyurt Bölge Birinciliği Şampiyonu turnuvayı 5 puanla namağlup tamamlayan Görkem Yalovalı oldu. Ahmet Sakallı ikinci Emre Şeb ise üçüncü oldu.

20 Ağustos'ta başlayıp 25 Ağustos'ta sona eren 2019 İskele Bölge Birinciliği Şampiyonu, turnuvayı namağlup tamamlayan Masal Tolgar oldu. Turnuvayı Uras Hüdaoğlu ikinci, Altay Aykan üçüncü tamamladı.