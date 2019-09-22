Satrancın yeni başkanı Sazlık

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu olağanüstü genel kurulu gerçekleştirilirken, genel kurulda başkanlığa, tek aday olan Mücahit Sazlık seçildi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu olağanüstü genel kurulu gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu olağanüstü genel kurulu 21 Eylül'de Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığına Ali Malek, sekreterler Ayşe Tolgar ve Ahmet Aslım’ın seçildiği genel kurulda bir dakikalık saygı duruşunun ardından eski başkan Halil Şentuğ konuşma yaptı.

Faaliyet raporu Halil Şentuğ tarafından okunup aklandıktan sonra, mali rapor sayman Arcan Ekdal tarafından okundu ve aklandı.

Federasyona üye 23 aktif kulüp ve dernekten 17 delegenin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda başkanlığa, tek aday olan Mücahit Sazlık seçildi.

Mücahit Sazlık başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle:

"Ahmet Kansal, Tolga Öztürk, Özgür Şeb, Ayşe Tolgar, Ahmet Aslım, Rüçhan Giriş, Şahin Şahmaran ve Hüseyin Boyacıgil"

Ceza ve Disiplin Kurulu başkanlığına Doç Dr Hasan Samani, Denetleme Kurulu Başkanlığına Baytun Tuna, Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Arcan Ekdal ile Behçet Çelebi seçildiler.

Başkan Mücahit Sazlık genel kurulda yaptığı konuşmada kendisini bu göreve layık görüp seçmelerinden dolayı kulüp ve dernek temsilcilerine teşekkür etti.

Dilek ve temennilerin okunmasından sonra yeni Federasyon Başkanı Mücahit Sazlık, Halil Şentuğ’a hizmetlerinden dolayı yeni yönetim kurulu adına teşekkür plaketi takdim etti.

Yeni yönetim kurulu ilk toplantısını Mücahit Sazlık başkanlığında 25 Eylül Çarşamba günü Federasyon Lokalinde yapacak.