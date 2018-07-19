Satrancın şampiyonları İrfanoğlu, Atasoy ve Antel

Ciddi Home Center Satranç Turnuvası'nda şampiyonlar Tamay İrfanoğlu, Ata Atasoy ve Ümit Antel oldu

2108 Ciddi Home Center Satranç Turnuvası 14-15 tarihleri arasında Temmuz'da Girne Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Büyükler, Gençler ve Küçükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen turnuva sonunda küçüklerde Tamay İrfanoğlu 6 maçta 6 puanla birinci, Bertuğ İlgililer 5 puanla ikinci ve Ahmet Kader Sakallı da 5 puanla üçüncü oldu. Emir Tumburi ve Arda Köle de 5 puan alırken averajla 4. ve 5. oldular.

Gençlerde Ata Atasoy 5 maçta 4.5 puanla birinci, Kemal Yıldırım 4 puanla ikinci, Ömer Barış Ali ve Tuncay Sultanzade 3.5 puanla eşit 3. oldu. Karel Kaymak ve Kayra Çerçi de 3.5 puan alarak averajla 5. ve 6. oldular.

Büyüklerde Ümit Antel 4.5 puanla birinci, Rüçhan Giriş 4.5 puanla ikinci ve Halil Tozakı da 4 puanla 3. oldu. Gümüş At oyuncusu Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu da 2 puanla Bayanlar birincisi oldu.

