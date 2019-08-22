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Satranççılarımızdan Türkiye'de başarılı hamleler

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Satranççılarımız Türkiye'de başarılı sonuçlar alırlarken, FM Hüseyin Can Ağdelenli Tatvan Satranç Eğitim Spor Kulübü, Türkiye Satranç Süper Liginde şampiyon olarak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı

Satranççılarımızdan Türkiye'de başarılı hamleler
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Satranç Federasyonuna bağlı sporcular, Türkiye'de katıldıkları satranç şampiyonalarında başarılı sonuçlar elde ettiler.

Sporcularımızdan Mustafa Sakallı, Ankara'da gerçekleştirilen 1. Şair İlhami Çiçek'i Anma Satranç Turnuvası'nda 6. ile eş puanlı olarak averajla 8. sırada yer aldı. Mustafa Sakallı yine Ankara'da gerçekleştirilen 4. Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda FM Ekin Barış Özenir'i yenip, IM Ege Köksal ve IM Talib Babayev ile berabere kalarak başarılı bir performans sergiledi.

Çubuk Belediyesi 5.Uluslararası Ödüllü Satranç Turnuvası A Kategorisinde sporcularımızdan FM Yamaç Samani, 6 puanla 99 satranç sporcusu arasında 9. ile eş puanlı olarak averajla 15. sırada yer aldı.

FM Hüseyin Can Ağdelen'in de takım kadrosunda yer aldığı Tatvan Satranç Eğitim Spor Kulübü, Türkiye Satranç Süper Liginde şampiyon oldu. Bu başarı ile Tatvan Satranç Eğitim SK Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

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