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Satranççılarımız online turnuvada başarılı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası sona ererken, satranççılarımız başarılı sonuçlar elde ettiler

Satranççılarımız online turnuvada başarılı

Türkiye'nin 81 ilinde online olarak eş zamanlı düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Turnuvasına KKTC'den de katılmak isteyen sporcular istedikleri ilden kaydolup katılım göstermişti. Turnuva sonuçları il temsilcilikleri sayfalarından ilan edildi.

toplam 176 kişinin katıldığı Ankara ilinde turnuvaya katılan sporcularımızdan Kemal Yıldırım 9. geldi.Kahramanmaraş ilinde ise sporcularımızdan Ata Atasoy 57 kişi arasında 3. gelmiştir.

244 sporcunun katılım gösterdiği İzmir ilinden turnuvaya katılan sporcularımızdan Kadir Efe Ermemiş 10. ile eş puanla 16., Ahmet Paşa 24. ile eş puanla 40., Tuğra İstillozlu 66., Zehra Ece Ermemiş 88., Ali Karakuş ise 105. geldi.

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