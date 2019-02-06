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Satranççılar rok yaparak kazandılar

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Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası altıncı turunda satranççılara rok yapma zorunluluğu kondu. Hem BSW Holding, hem Schindler satranç takımları haftanın satranç takımları oldu

Satranççılar rok yaparak kazandılar
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Ülkemizin en önemli eğitim organizasyonlarından biri olma özelliği kazanan eğitim  temalı  2019  Girne  Satranç  Turnuvası altıncı turunda   turnuvaya katılan tüm satranççıların oy birliği ile satranççılara rok yapma zorunluluğu getirildi. Rok yapmadan oyunu kazanan satranççılar berabere sayıldı. Böylece altıncı tura  heyecan ve yenilik geldi.

İlk kez haftanın takımı olma başarısını  gösteren Kaan Kutlay başkanlığındaki Schindler Satranç Takımı aldığı farklı sonuç ile sıralamada daha üste tırmanıp şampiyonluğun adayı olduğunu dosta düşmana ilan etti.

Liderliği beğenen ve devam ettirmek isteyen  BSWHolding  Satranç Takımı kadrosuna deneyimli genç yetenek Burak Sofuoğulları’nı da katarak bir kez daha haftanın takımı ve turnuvanın en averajlı takımı oldu.

Yeşil Barış Hareketi  Satranç Takımı  ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımları  üçüncü sıraya yerleşerek iddialarını kanıtladılar. Kuydul  Turan  Satranç Takımı ve Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımları da haftayı galibiyetle tamamlayan takımlar oldu.

Beraberlikle yetinen  Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı konumlarını koruyarak turnuvadaki  iddialarını devam ettiren takımlar oldu.

ALTINCI  TUR  SONUÇLARI   

1.MASA    Schindler   Satranç Takımı   6.0–2.0  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı

2.MASA    VillaggioTemplosRestaurant  Satranç Takımı  2.0–6.0   BSW Holding   Satranç Takımı                           

3.MASA  Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı      5.5 –2.5Pia Bella  Otel   Satranç Takımı                                  

4.MASA  T. Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımı   3.0–5.0 Kuydul  Turan  Satranç Takımı     

5.MASA    Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı5.0–3.0 Magic Touch   Satranç Takımı                                                  

6.MASA     Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı  4.0–4.0 Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı

ALTINCI TUR  SONUNDA   PUAN  DURUMU

1. BSW Holding  Satranç Takımı                                                32.0  Puan

2.Kuydul  Turan Satranç Takımı                                                29.5 Puan

3. T. Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı        27.0 Puan

4. Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                                   27.0  Puan

5. Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı                                  24.5  Puan

6.PiaBella  Satranç Takımı.                                                          24.5  Puan

7. VillaggioTemplosRestaurant Satranç Takımı             23.5  Puan

8.Girne Deniz Plaza Satranç Takımı                                         23.5  Puan

9. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı                                        22.0  Puan

10. Schindler Satranç Takımı                                                      20.5  Puan

11.Özyalçın İnşaat Satranç Takımı                                            17.0  Puan

12. Magic TouchSatranç Takımı                                              17.0  Puan

YEDİNCİ    TURDA   KARŞILAŞACAK  TAKIMLAR 

1.  MASA   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı  -  Schindler   Satranç Takımı  

2.  MASA MagicTouch   Satranç Takımı  -  Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı  

3.  MASA Kuydul  Turan  Satranç Takımı      -   Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı

4.  MASAPia Bella  Otel   Satranç Takımı  -  TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımı     

5.  MASA BSW Holding   Satranç Takımı   -    Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                                                                          

6.  MASA  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı  - Villaggio Templos Restaurant  Satranç Takımı 

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