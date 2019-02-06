Satranççılar rok yaparak kazandılar

Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası altıncı turunda satranççılara rok yapma zorunluluğu kondu. Hem BSW Holding, hem Schindler satranç takımları haftanın satranç takımları oldu

Ülkemizin en önemli eğitim organizasyonlarından biri olma özelliği kazanan eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası altıncı turunda turnuvaya katılan tüm satranççıların oy birliği ile satranççılara rok yapma zorunluluğu getirildi. Rok yapmadan oyunu kazanan satranççılar berabere sayıldı. Böylece altıncı tura heyecan ve yenilik geldi.

İlk kez haftanın takımı olma başarısını gösteren Kaan Kutlay başkanlığındaki Schindler Satranç Takımı aldığı farklı sonuç ile sıralamada daha üste tırmanıp şampiyonluğun adayı olduğunu dosta düşmana ilan etti.

Liderliği beğenen ve devam ettirmek isteyen BSWHolding Satranç Takımı kadrosuna deneyimli genç yetenek Burak Sofuoğulları’nı da katarak bir kez daha haftanın takımı ve turnuvanın en averajlı takımı oldu.

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımları üçüncü sıraya yerleşerek iddialarını kanıtladılar. Kuydul Turan Satranç Takımı ve Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımları da haftayı galibiyetle tamamlayan takımlar oldu.

Beraberlikle yetinen Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Girne Deniz Plaza Satranç Takımı konumlarını koruyarak turnuvadaki iddialarını devam ettiren takımlar oldu.

ALTINCI TUR SONUÇLARI

1.MASA Schindler Satranç Takımı 6.0–2.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

2.MASA VillaggioTemplosRestaurant Satranç Takımı 2.0–6.0 BSW Holding Satranç Takımı

3.MASA Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 5.5 –2.5Pia Bella Otel Satranç Takımı

4.MASA T. Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı 3.0–5.0 Kuydul Turan Satranç Takımı

5.MASA Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı5.0–3.0 Magic Touch Satranç Takımı

6.MASA Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 4.0–4.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

ALTINCI TUR SONUNDA PUAN DURUMU

1. BSW Holding Satranç Takımı 32.0 Puan

2.Kuydul Turan Satranç Takımı 29.5 Puan

3. T. Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı 27.0 Puan

4. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 27.0 Puan

5. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 24.5 Puan

6.PiaBella Satranç Takımı. 24.5 Puan

7. VillaggioTemplosRestaurant Satranç Takımı 23.5 Puan

8.Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 23.5 Puan

9. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 22.0 Puan

10. Schindler Satranç Takımı 20.5 Puan

11.Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 17.0 Puan

12. Magic TouchSatranç Takımı 17.0 Puan

YEDİNCİ TURDA KARŞILAŞACAK TAKIMLAR

1. MASA Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Schindler Satranç Takımı

2. MASA MagicTouch Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

3. MASA Kuydul Turan Satranç Takımı - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

4. MASAPia Bella Otel Satranç Takımı - TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı

5. MASA BSW Holding Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

6. MASA Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı