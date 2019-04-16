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Satranççılar ödüllendirildiler

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BSW Holding Satranç Takımı şampiyonluğunda tamamlanan Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı

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Satranççılar ödüllendirildiler
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Satranç Eğitim Merkezinin organize ettiği, sunuculuğunu  Oya Kutsal’ın yaptığı, Eğitim  Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası ödül töreni Pia Bella Hotelde gerçekleştirildi. 

Yemekli ödül töreninde kupalar ve ödüller sahibini buldu. Geniş katılımın olduğu törende Nehir, Çağıl, Doğa, Efe ve Buse‘nin piyano dinletisi beğeni toplarken, açılış konuşmasını başarılı satranççı Tuana Bilgin yaparken, konuşmada yıl boyunca yapılan etkinlikleri özetledi.

On iki takımdan toplam 60 satrançının katıldığı turnuva, on bir hafta sürdü. Turnuva boyunca     her takım 88 satranç maçı yaptı. Toplamda 528 maç yapıldı. 

Turnuvada ödül alanlar şöyle:                                        

1. BSW Holding Satranç Takımı       Şampiyon ( Birincilik ödülü )

2. Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı  İkinci   (İkincilik ödülü )                   

3. Kuydul  Turan  Satranç Takımı      Üçüncü  ( Üçüncülük ödülü )

4. Pia Bella   Satranç Takımı.             Dördüncü (Dördüncülük  ödülü )

5. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımı   Beşinci (Beşincilik ödülü )                  

 6. Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı  Turnuva  özel  ödülü 

7. Villaggio Templos  Restaurant Satranç Takımı               Turnuva  özel  ödülü      

8. Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı     Turnuva  özel  ödülü 

9. Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı    Turnuva  özel  ödülü 

10. Magic Touch  Satranç Takımı            Turnuva  özel  ödülü 

11. Schindler  Satranç Takımı                  Turnuva  özel  ödülü 

12. Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı         Turnuva  özel  ödülü                                     

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