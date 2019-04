Satranççılar ödüllendirildiler

BSW Holding Satranç Takımı şampiyonluğunda tamamlanan Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası ödül töreni yapıldı

Satranç Eğitim Merkezinin organize ettiği, sunuculuğunu Oya Kutsal’ın yaptığı, Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası ödül töreni Pia Bella Hotelde gerçekleştirildi.

Yemekli ödül töreninde kupalar ve ödüller sahibini buldu. Geniş katılımın olduğu törende Nehir, Çağıl, Doğa, Efe ve Buse‘nin piyano dinletisi beğeni toplarken, açılış konuşmasını başarılı satranççı Tuana Bilgin yaparken, konuşmada yıl boyunca yapılan etkinlikleri özetledi.

On iki takımdan toplam 60 satrançının katıldığı turnuva, on bir hafta sürdü. Turnuva boyunca her takım 88 satranç maçı yaptı. Toplamda 528 maç yapıldı.

Turnuvada ödül alanlar şöyle:

1. BSW Holding Satranç Takımı Şampiyon ( Birincilik ödülü )

2. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı İkinci (İkincilik ödülü )

3. Kuydul Turan Satranç Takımı Üçüncü ( Üçüncülük ödülü )

4. Pia Bella Satranç Takımı. Dördüncü (Dördüncülük ödülü )

5. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı Beşinci (Beşincilik ödülü )

6. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı Turnuva özel ödülü

7. Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı Turnuva özel ödülü

8. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı Turnuva özel ödülü

9. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı Turnuva özel ödülü

10. Magic Touch Satranç Takımı Turnuva özel ödülü

11. Schindler Satranç Takımı Turnuva özel ödülü

12. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı Turnuva özel ödülü