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Satranççılar Denkay Başel’i andı

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2020 Girne Satranç Turnuvasının onuncu turunda yanan hastaneye katkı için 1000 TL yardım yapılırken, hamlelere DenkayBaşel anısına yapıldı. TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı son haftaya lider girdi

Satranççılar Denkay Başel’i andı

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının onuncu turundaDrBurhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesine katkı için 1000 TL yardım yapıldı.  

Bu turda Girne’nin sevilen insanlarından olan ve 2015 yılında vefat eden, emekli öğretmen DenkayBaşelanıldı. Turnuva öncesinde yapılan törene merhumun ailesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu,sevenleri  ve satranççılar katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende duygusal anlar yaşandı.

Satranç Eğitim Merkezi başkanı Ali Şener, onuncu tur hatıra plaketini Feriha Başel’e sunarken, Başelailesi katılımcılara ikramdabulundu.

Güçlü rakibi Özyalçın İnşaat  Satranç Takımını az bir farkla da olsa yenen; BSW Holding   Satranç Takımı, haftanın takımı ünvanını kazandı. Girne Halkevi Satranç Takımı, TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı, VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımları haftanın diğer başarılı takımları oldu.

Turnuvada son bir tur kalmasına rağmen şampiyonun belirlenememesi, son tur öncesinde büyük bir heyecan yaratıyor.TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı son haftaya lider girdi.

10.Tur  Sonuçları

Universalize  MediaSatranç Takımı                   4.0    -   4.0      Magic TouchSatranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı                         5.0    -   3.0      Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı

Girne   Halkevi Satranç Takımı4.5    -   3.5 Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı   4.5    -  3.5Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı        4.0    -   4.0Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı 

Pia Bella   Satranç Takımı     3.5    -   4.5VillaggioTemplosRestaurantST

             10.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST                 43.5      Puan 

2 .   Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı                               42.0     Puan                                 

3 .    Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                                   42.0      Puan

   4.    Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı41.0     Puan

   5.    Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı41.0      Puan                                           

 6.    Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı41.0     Puan                                            

   7.    VillaggioTemplosRestaurant  ST                                41.0      Puan

   8.    BSW Holding   Satranç Takımı                                       40.0      Puan                               

   9.    Magic TouchSatranç Takımı38.5      Puan 

10 .Pia Bella   Satranç Takımı.                                             37.0      Puan

  11.   Girne   Halkevi       Satranç Takımı37.0      Puan

  12.   Universalize  MediaSatranç Takımı                            36.5      Puan 

               11. Turda programı şöyle:

VillaggioTemplosRestaurantST      -      Universalize  MediaSatranç Takımı  

Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı      -      Pia Bella   Satranç Takımı

  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı   -     Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı 

Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı       -     TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı   ST 

  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı            -  Girne   Halkevi       Satranç Takımı

Magic TouchSatranç Takımı               -      BSW Holding   Satranç Takımı

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