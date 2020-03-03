Satranççılar Denkay Başel’i andı

2020 Girne Satranç Turnuvasının onuncu turunda yanan hastaneye katkı için 1000 TL yardım yapılırken, hamlelere DenkayBaşel anısına yapıldı. TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı son haftaya lider girdi

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının onuncu turundaDrBurhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesine katkı için 1000 TL yardım yapıldı.

Bu turda Girne’nin sevilen insanlarından olan ve 2015 yılında vefat eden, emekli öğretmen DenkayBaşelanıldı. Turnuva öncesinde yapılan törene merhumun ailesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu,sevenleri ve satranççılar katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende duygusal anlar yaşandı.

Satranç Eğitim Merkezi başkanı Ali Şener, onuncu tur hatıra plaketini Feriha Başel’e sunarken, Başelailesi katılımcılara ikramdabulundu.

Güçlü rakibi Özyalçın İnşaat Satranç Takımını az bir farkla da olsa yenen; BSW Holding Satranç Takımı, haftanın takımı ünvanını kazandı. Girne Halkevi Satranç Takımı, TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı, VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımları haftanın diğer başarılı takımları oldu.

Turnuvada son bir tur kalmasına rağmen şampiyonun belirlenememesi, son tur öncesinde büyük bir heyecan yaratıyor.TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı son haftaya lider girdi.

10.Tur Sonuçları

Universalize MediaSatranç Takımı 4.0 - 4.0 Magic TouchSatranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı4.5 - 3.5 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı 4.5 - 3.5Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı 3.5 - 4.5VillaggioTemplosRestaurantST

10.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 43.5 Puan

2 . Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 42.0 Puan

3 . Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 42.0 Puan

4. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı41.0 Puan

5. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı41.0 Puan

6. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı41.0 Puan

7. VillaggioTemplosRestaurant ST 41.0 Puan

8. BSW Holding Satranç Takımı 40.0 Puan

9. Magic TouchSatranç Takımı38.5 Puan

10 .Pia Bella Satranç Takımı. 37.0 Puan

11. Girne Halkevi Satranç Takımı37.0 Puan

12. Universalize MediaSatranç Takımı 36.5 Puan

11. Turda programı şöyle:

VillaggioTemplosRestaurantST - Universalize MediaSatranç Takımı

Girne Deniz PlazaSatranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Girne Halkevi Satranç Takımı

Magic TouchSatranç Takımı - BSW Holding Satranç Takımı