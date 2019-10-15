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Satranççılar, Akıncı’nın konuğu oldular

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Satranç Federasyonu yönetimiyle, KKTC Satranç şampiyonu Yamaç Samani’yi kabul etti

Satranççılar, Akıncı’nın konuğu oldular
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mücahit Sazlık başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun yeni yönetim kurulu ile KKTC Satranç şampiyonu Yamaç Samani’yi kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, federasyonun faaliyetleri hakkında Akıncı’ya bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetimine ve Yamaç Samani’ye başarı diledi.

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