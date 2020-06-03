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Satranca merhaba

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Satranca merhaba

Satranç Federasyon kulüp ve derneklerin, 5 Haziran'dan itibaren eğitime başlayabileceklerini açıkladı.

Satranç Federasyonundan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyete geçecek Dershane, Etüd Merkezleri, Kurs Yerleri ve Özel Okullarda uyulması gereken kuralları açıkladı.

Satranç eğitimi veren kulüp ve derneklerimiz de MEB tarafından açıklanan, kendileri ile ilişkili kurallara uymaları halinde eğitimlerine başlayıp, devam edebileceklerdir.”

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