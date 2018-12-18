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Satranç Ligleri ödülleri veriliyor

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Satranç Ligleri ödülleri veriliyor
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KKSF 2017-18 Sezonu Satranç Ligleri ödülleri verildi. Bu akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ise Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde toplu ödül töreni yapılacak.

KKSF 2017-18 SATRANÇ LİGLERİ
I. LİG:
1. Şampiyonu Dumlupınar Türk Spor Kulübü
2. İkincisi Yakın Doğu Üniversitesi
3. Üçüncüsü Lefkoşa Satranç Derneği

I. LİG MASA ÖDÜLLERİ:
1. Genel Masa Birincisi - Ümit Antel
2. Genel Masa İkincisi - Hüseyin Can Ağdelen
3. Genel Masa Üçüncüsü - Iulıan Baltag
4. Genel Masa Dördüncüsü - Evrim Kansal
5. Kadın Masa Birincisi - Simge Uslu
6. 16 Yaş Altı Masa Birincisi - Adman Devran Tolon

II. LİG:
1. Şampiyonu Güzelyurt Satranç Kalesi Derneği
2. İkincisi Mağusa Satranç Derneği
3. Üçüncüsü Çanakkale Türk Spor Kulübü

II. LİG MASA ÖDÜLLERİ:
1. Genel Masa Birincisi - Mesut Şeb
2. Genel Masa İkincisi - Halit Uslu
3. Genel Masa Üçüncüsü - Mustafa Sakallı
4. Genel Masa Dördüncüsü - Yücel Ünsaç
5. Kadın Masa Birincisi - Gül Şeb

U16 ligi:
1. Şampiyonu Dumlupınar Türk Spor Kulübü

2. İkincisi İskele Belediyesi Spor Kulübü
3. Üçüncüsü Güzelyurt Satranç Kalesi Derneği

U16 LİGİ MASA ÖDÜLLERİ:
1. Masa Birincisi - Ali Doğan Nay
2. Masa İkincisi - Ahmet Kader Sakallı
3. Masa Üçüncüsü - Mustafa Soler
4. Masa Dördüncüsü - Yusuf İhsan Ulu

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