Satranç ligleri iptal edildi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, 18 takımın liglerin tescili veya iptali yönünde görüş bildirmesi üzerine satranç liglerini iptal ederken, Hızlı ve Yıldırım Şampiyonalarının, 1 Temmuz’a kadar yapılması kararlaştırıldı

Doç. Dr. Hasan Samani başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, 17 Haziran 2020 tarihli toplantısında oy çokluğuyla 2020 KKSF Liglerinin iptal edilmesi kararını aldı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi Covid-19 Salgını nedeniyle diğer spor dallarında olduğu gibi satranç sporunun faaliyetleri de uzun süre durdurulmak zorunda kalındı. Mart ayına gelindiğinde 2020 Satranç Ligleri’nin (1. Lig, 2. Lig ve U-16 Ligi) Birinci devresi tamamlanmıştı.

Normalleşme süreci başlama eğilimi gösterdiğinde, KKSF Yönetim Kurulu, Liglerde oynayan dernek/kulüplerden "Hükümetin Sportif Faaliyetleri Serbest Bırakan Bir Karar Üretmesi Halinde" tamamlanamamış Liglerin akıbetine ilişkin görüş aldı. 22 Kulüp/Derneğin sadece 3’ü liglerin oynanarak tamamlanması görüşünde olduklarını bildirmiş, 1'i görüş bildirmemiş, geriye kalan 18 takım ise Liglerin Tescili (10) veya İptali (8) Yönündeki görüşlerini paylaşmıştır. Bu durumda takımların ezici çoğunluğunun Liglerin oynanmaması yönünde görüş ortaya koydu.

17 Haziran 2020 tarihli toplantıda Liglerin tescil edilmesi yönünde oy kullanan yönetim kurulu üyelerimiz, İlk yarının tamamlandığı, her takımın her takımla zaten oynamış olduğu gerekçesiyle liglerimizdeki mevcut sıralamanın tescil edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Liglerin iptali yönünde oy kullanan üyelerimiz ise, liglerin yönergelerinde iki devreli olarak oynanacağının belirtilmesi, mevcut sıralamalarda takımlar arasında puan farkının az olması, bazı hallerde puanların eşit olması, matematiksel olarak takımların sıralamadaki yerinin değişme ihtimalinin olması gibi gerekçelerle liglerin iptalinin daha doğru ve adil bir karar olacağı yönündeki görüşlerini ortaya koymuşlardır.

Sonuçta tescil ve iptal görüşleri yönetim kurulu oylamasına sunulmuş, liglerin iptali kararı oy çokluğu ile üretilmiştir.

Bu kararın tüm satranç camiasına hayırlı olmasını temenni eder, tüm kulüp ve derneklerimizin bu karara ilişkin olumlu veya olumsuz görüşlerini saygı ile karşılayacağımızı belirtmek isteriz.”