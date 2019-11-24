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Satranç hamleleri LAÜ’de atıldı

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Satranç hamleleri LAÜ’de atıldı

Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Satranç Kulübü tarafından “Satranç Turnuvası” düzenlendi.

LAÜ Spor Salonu’nda tüm gün süren etkinlikte öğrencileri satranç oynamaya teşvik etmek, öğrenciler arası kaynaşmayı sağlamak, vize sınavları öncesi moral bulmak amaçlandı. LAÜ öğrencileri arasında oyuncuların eşleşmesi ile başlayan satranç turnuvası, satranç müsabakalarının yapılması, fotoğraf çekimi ve kupaların takdimi ile son buldu.

34 öğrencinin katılım gösterdiği turnuvada birinciliği Abdul Shakoor Nasiri, ikinciliği TafadzwaEllmomNhundu, üçünlüğü Emir Çınar aldı. Dereceye giren öğrencilere kupalarını Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi Müdürü Kezban Zurnacı takdim etti.

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