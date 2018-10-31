Satranç hakem kursu sınavı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen satranç aday hakem kursu sınavı yapıldı.

12, 13, 14 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Aday Hakem Kursu sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre başarılı olan ve Merkezi Hakem Kurulu tarafından onaylandığı zaman hakem olacak olan adaylar şöyle:

“Bekir Yörük, Eylem Ermemiş, İbrahim Tosun, Hüseyin Şener Boyacıgil, Yücel Ünsal, Ahmet Tolon, Muzaffer Ermemiş, Remziye Baybora, Orçun Şemi Tabak, Sultan Çelebi Paşa, Engin Paşa, Nejat Kıraçoğlu, Vugar Sultanzade, Perihan Akyürek, Mehmet Bodur, Buğra Beyaz, Yeliz Özdemir” Özkan Bardak ise sınavda başarısız oldu.