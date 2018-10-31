banner107
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
56 0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
31 0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
91 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
44 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
25 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
28 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
120 0
Puan kaçar
Puan kaçar
190 0
banner82
banner147

Satranç hakem kursu sınavı yapıldı

banner27

Satranç hakem kursu sınavı yapıldı
banner192

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen satranç aday hakem kursu sınavı yapıldı.

12, 13, 14 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Aday Hakem Kursu sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre başarılı olan ve Merkezi Hakem Kurulu tarafından onaylandığı zaman hakem olacak olan adaylar şöyle:

“Bekir Yörük, Eylem Ermemiş, İbrahim Tosun, Hüseyin Şener Boyacıgil, Yücel Ünsal, Ahmet Tolon, Muzaffer Ermemiş, Remziye Baybora, Orçun Şemi Tabak, Sultan Çelebi Paşa, Engin Paşa, Nejat Kıraçoğlu, Vugar Sultanzade, Perihan Akyürek, Mehmet Bodur, Buğra Beyaz, Yeliz Özdemir” Özkan Bardak ise sınavda başarısız oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.