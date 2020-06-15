Satranç Federasyonu, Özbilgehan’ı bilgilendirdi

Hasan Samani başkanlığında oluşturulan Satranç Federasyonu yönetim kurulu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ı ziyaret ederek, federasyon hakkında Mehmet Özbilgehan’ı bilgilendirdi

Satranç Federasyonunun Hasan Samani başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ıziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili olarakSatranç Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“26 Şubat 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulun ardından seçilen başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçimin ardından Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştiremedikleri Spor Dairesi ziyaretini dün gerçekleştirdi.

Yönetim kurulumuz adına başkanımız Doç. Dr. Hasan Samani ve asbaşkanımız Arsoy Azak ile son 3 yılın KKTC Genel Satranç Şampiyonu FM Yamaç Samani, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ı ziyaret etti.

Yeni yönetim kurulu adına tanışma ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu hakkındaMehmet Özbilgehan’a bilgilendirme yapıldı.”