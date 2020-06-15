Satranç Federasyonu, Özbilgehan’ı bilgilendirdi

Satranç Federasyonunun Hasan Samani başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ıziyaret etti.
Ziyaret ile ilgili olarakSatranç Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:
“26 Şubat 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulun ardından seçilen başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçimin ardından Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştiremedikleri Spor Dairesi ziyaretini dün gerçekleştirdi.
Yönetim kurulumuz adına başkanımız Doç. Dr. Hasan Samani ve asbaşkanımız Arsoy Azak ile son 3 yılın KKTC Genel Satranç Şampiyonu FM Yamaç Samani, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ı ziyaret etti.
Yeni yönetim kurulu adına tanışma ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu hakkındaMehmet Özbilgehan’a bilgilendirme yapıldı.”