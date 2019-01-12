Satranç Federasyonu'ndan örnek uygulama

Satranç Federasyonu, başlattığı örnek bir girişimi 24 Eylül 2018 tarihinden itibaren deneyimli oyuncu, hakem ve antrenör Gökmen Coşan nezaretinde sürdürüyor. Satranç Federasyonu organizesinde Gökmen Coşan tarafından Lefkoşa Merkezi Cezaevi'nde yaklaşık 32 kişiye satranç dersi veriliyor. Dersler sonunda kursiyerler arasında turnuva düzenlenecek.