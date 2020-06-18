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Satranç Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanına ziyaret

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Satranç Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanına ziyaret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Şubat ayında yapılan olağanüstü genel kurulda belirlenen Hasan Samani başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun yeni yönetimi ile uluslararası yarışmalarda görev ve derece alan hakem ve satranççıları kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Hasan Samani, görüşmede federasyonun faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.
Kabulde, uluslararası satranç yarışmalarında görev alan hakemler FA Hüseyin Yeten ile FA Havva Doğan ile satrançta uluslararası derece alan FM Hüseyin Can ile FM Yamaç Samani de yer aldı.  
Federasyon Başkanı Hasan Samani, FA Havva Doğan’ın uluslararası satranç yarışmalarında görev alan ilk Kıbrıslı Türk hakem olduğu bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yeni yönetimine ve Hüseyin Can ve Yamaç Samani ile hakemler Havva Doğan ve Hüseyin Yeten’e başarılar diledi.

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