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Satranç Federasyonu hakemleri, onlıne kursa katıldılar

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KKTC Satranç Federasyonu hakemleri, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen onlineSwiss Manager kursuna KKTC'den 11 hakemimiz de katıldı

Satranç Federasyonu hakemleri, onlıne kursa katıldılar

KKTC Satranç Federasyonuna bağlı hakemler, Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen onlineSwiss Manager kursuna KKTC'den 11 hakemimiz de katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından il hakemleri için düzenlenen Swiss Manager eğitimleri, gerçekleştirilen 11 – 15. grup eğitimlerinin ardından sona erdi. Eğitimlere Türkiye’nin dört bir yanından ve KKTC'den olmak üzere toplam 550 il hakemi katıldı.
15 grup ve her grup 2 etap olacak şekilde gerçekleştirilen eğitimlerde satranç eşlendirme programı Swiss Manager hakkında önemli bilgiler verildi.

Kursa katılan hakemlerimiz şöyle:
1. Havva Doğan
2. Meltem Akbaş Bitirim
3. Aliye Osum
4. Ayşe Tolgar
5. Tolga Öztürk
6. Erdoğan Barışsever
7. Ahmet Tolon
8. Eylem Ermemiş
9. Muzaffer Ermemiş
10. Gül Şeb
11. PembegülŞeb

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