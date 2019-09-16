KKTC Şampiyonunu ve 10 kişiden oluşacak KKTC Satranç Milli Takım’ının seçilmesini sağlayacak 2019 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliği başladı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve KKTC Şampiyonu’nu ve 10 kişiden oluşacak KKTC Satranç Milli Takım’ının seçilmesini sağlayacak 2019 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliği Mağusa’da başladı.

9 tur üzerinden düzenlenen 2019 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliği Kuzey Kıbrıs’ın Satranç Şampiyonu ile on kişilik Satranç Milli Takım Havuzunu belirlemek ve merhum M. Kemal Deniz’i anmak amacıyla düzenleniyor. Sponsorluğunu Kemal Deniz Şti Ltd’nin üstlendiği turnuvaya 55 sporcu katılıyor. Bireysel İsviçre Sisteminin uygulanacağı 2019 Kemal Deniz KKTC Satranç Birinciliği 9 tur üzerinden gerçekleşip 6 Ekim 2019 Pazar günü tamamlanacak. Turnuva, 21-22 Eylül’de Güzelyurt’ta, 28-29 Eylül’de Girne’de, 5-6 Ekim’de Lefkoşa’da düzenlenecek.

Başhakem FA Havva Doğan ve Mağusa Bölge hakemlerinden NA Aliye Osum ile NA Ayşe Tolgar’ın hakemlikleri ile gerçekleşen ilk üç tur sonunda son iki yılın şampiyonu FM Yamaç Samani ile birlikte Mustafa Sakallı, FM Hüseyin Can Ağdelen ve Adman Tolon kayıpsız üç puanla liderliği paylaşıyorlar.

Ödüller Kupa + 2,000 TL Kupa + 1,500 TL Kupa + 1200 TL Kupa + 800 TL Madalya + 700 TL Madalya + 600 TL Madalya + 500 TL Madalya + 500 TL Madalya + 500 TL Madalya + 500 TL 10. ile eşit puanlılara madalya verilecek.

