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Şampiyonlar Tumburi ve Yıldırım

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LTB, Ali Kani Kanol ve Salih Ruso anısına Santranç Turnuvası düzenlendi. Şampiyonlar Küçükler Kategorisinde Tumburi ve Gençler Kategorisinde Yıldırım oldu

Şampiyonlar Tumburi ve Yıldırım
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), LTB Spor Kulübü ve Lefkoşa Satranç Derneği iş birliği ile Ali Kani Kanol ve Salih Ruso anısına düzenlenen satranç turnuvası dün  (10.02.2018) tamamlandı. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB ) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı satranç turnuvası’nın Hakemliğini Haluk Ramon, Hasan Akgün ve İbrahim Çelik yaptı. Ali Kani Kanol ve Salih Ruso’yu anarken hem satranç severleri bir araya getirmek hem de başkent Lefkoşa’da satranç sporunu geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada Küçükler Kategorisinde Emir Tumburi, Gençler Kategorisinde ise Kemal Yıldırım şampiyon oldu.

 Küçükler ve Gençler kategorilerinde yapılan ve toplamda 72 oyuncunun katıldığı   turnuvada küçükler kategorisinde Emir Tumburi 6 puanla şampiyon olurken, Kağan Semaay 5 puanla ikinci, Ahmet Kader Sakallı 5 puanla üçüncü, Bertuğ İlgililer 5 puanla dördüncü, Doruk Boyacıgil 4.5 puanla beşinci ve Tuğra Vurana 4.5 puanla altıncı oldu.  Ayrıca Küçükler Kategorisinde Bayan Özel ödülü’nü Vera Binatlılı, Yaş özel ödülünü altı yaşındaki Demir İlhan ve Küçükler özel Ödülü’nü Ada Aysın Çetin Aslan Kazandı

Gençler kategorisinde Kemal Yıldırım 4.5 puanla şamiyon olurken, ikinciliği 4 puanla Ata Atasoy, üçüncülüğü 4 puanla Tuğberk Bardak, dördüncülüğü 4 puanla Ahmet Paşa, beşinciliği 4 puanla Görkem Yalovalı ve altıncılığı 3.5 puanla Ali Karakuş  kazandı. Gençler Kategorisinde Bayan Özel Ödülü’nü Defne Öz, Gençler Özel Ödülünü ise Derin Berk Barutçuzade kazandı.

Dereceye girenlere Ödülleri LTB  Başkanı Mehmet Harmancı, LTB As Başkanı Akın Aktunç, Ali Kani Kanol’un oğlu Kani Kanol, Salih Ruso’nun oğlu Hüseyin Ruso verdi.

Ayrıca LTB Başkanı Mehmet Harmancı Ali Kani Kanol’un oğlu Kani Kanol ve Salih Ruso’nun oğlu Hüseyin Ruso’ya teşekkür belgesi takdim etti.

Turnuvaya katılan  tüm sporculara teşekkür belgesi verilirken,  birinci, ikinci ve üçüncüye kupa, dördüncü, beşinci, ve altıncıya ise madalya  ile satranç takımı verildi

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