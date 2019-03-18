Şampiyonlar İlgililer, Yalovalı ve Sakallı

Ak-Günler İşletmeleri Şti Ltd Satranç Turnuvasında şampiyonlar Bertuğ İlgililer, Görkem Yalovalı ve Mustafa Sakallı oldular

3. Ak-Günler İşletmeleri Şti Ltd Satranç Turnuvasında şampiyonlar Bertuğ İlgililer, Görkem Yalovalı ve Mustafa Sakallı oldu.

3. Ak-Günler İşletmeleri Şti Ltd Satranç Turnuvası Final Üniversitesinde sona ererken, Küçükler Kategorisinde Bertuğ İlgililer şampiyon, Bartu Akova ikinci ve Baran Bulancak üçüncü oldu. Gençler Kategorisinde Görkem Yalovalı şampiyon, Aybars Keleş ikinci ve Ahmet Paşa üçüncü oldu. Büyüklerde Mustafa Sakallı ve Ahmet Alşan 4 puanla bitirdi. Mustafa Sakallı averajla şampiyon olurken Ahmet Alşan da ikinci oldu. Özgür Şeb de Tolga Serinkan ile 3.5 puanda bitirirken Özgür Şeb averajla üçüncü oldu.



