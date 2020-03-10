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Şampiyon Tangül Çağıner Vakfı

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Girne Satranç Turnuvası tamamlanırken, merhum Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen on birinci tur sonunda şampiyon,Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı oldu

Şampiyon Tangül Çağıner Vakfı

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının On birinci turunda Kıbrıs’ın sevilen iş insanlarından, merhum Oğuz Özyalçın anıldı. Turnuva öncesinde yapılan törene merhumun ailesi, sevenleri ve satranççılar katıldılar.

Satranç Eğitim Merkezi Başkanı Ali Şener’in, hatıra plaketini Eser Özyalçın’a sunmasından sonra;  Eser Özyalçın’ın sembolik hamlesi ve başarı dileğiyle turnuva başladı.

11. tur ile şampiyona tamamlanırken, şampiyon TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı oldu. Turnuva ikincisi Özyalçın İnşaat Satranç Takımı, turnuva üçüncüsü     Girne Deniz Plaza Satranç Takımı oldu. 18 Nisanda Acopulco Otel’de yapılacak yemekli ödül töreninde tüm katılımcılara resimli katılım belgesi ve ödülleri verilecek.

11. tur sonuçları şöyle:

VillaggioTemplosRestaurantST   4.0    -   4.0      Universalize  MediaSatranç Takımı  

Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı      4.5    -   3.5      Pia Bella   Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı   4.0    -   4.0          Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı 

Doğan Türk Birliği  ST3.0    -   5.0      TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı  ST

  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı            5.5    -   2.5      Girne   Halkevi       Satranç Takımı

Magic TouchSatranç Takımı               4.0    -   4.0            BSW Holding   Satranç Takımı

Turnuva Sonucunda (11.Tur Sonunda) oluşan puan sıralaması ve kazanılan kupalar şöyle:

1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST             48.5   Puan     Şampiyon

2.    Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                                47.5     Puan      turnuva   ikincisi

3 .   Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı                           46.5     Puan      turnuva   üçüncüsü

4.    Borucu Süt Ürünleri STakımı45.0     Puan        Şerife Gürçağ özel ödülü

5.   Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı45.0      Puan      Oğuz  Özyalçın  özel  ödülü

6.    VillaggioTemplosRestaurant ST                   45.0      Puan    TangülÇağıner özel ödülü

7.   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı44.0      Puan       Ziya Rızkı özel ödülü

8.    BSW Holding   Satranç Takımı                             44.0      Puan    Gözel Halim özel  ödülü

9.    Magic TouchSatranç Takımı42.5      Puan       Mehmet Pars özel ödül

10 .Pia Bella   Satranç Takımı.          40.5   Puan    DenkayBaşel özel ödülü

11.   Universalize  MediaSatranç Takımı                  40.5      Puan   Raif Görgünel özel ödülü

12.   Girne  HalkeviSatranç Takımı39.5      Puan Dr. İsmet Avcıoğlu özel ödülü

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