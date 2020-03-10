Şampiyon Tangül Çağıner Vakfı

Girne Satranç Turnuvası tamamlanırken, merhum Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen on birinci tur sonunda şampiyon,Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı oldu

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının On birinci turunda Kıbrıs’ın sevilen iş insanlarından, merhum Oğuz Özyalçın anıldı. Turnuva öncesinde yapılan törene merhumun ailesi, sevenleri ve satranççılar katıldılar.

Satranç Eğitim Merkezi Başkanı Ali Şener’in, hatıra plaketini Eser Özyalçın’a sunmasından sonra; Eser Özyalçın’ın sembolik hamlesi ve başarı dileğiyle turnuva başladı.

11. tur ile şampiyona tamamlanırken, şampiyon TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı oldu. Turnuva ikincisi Özyalçın İnşaat Satranç Takımı, turnuva üçüncüsü Girne Deniz Plaza Satranç Takımı oldu. 18 Nisanda Acopulco Otel’de yapılacak yemekli ödül töreninde tüm katılımcılara resimli katılım belgesi ve ödülleri verilecek.

11. tur sonuçları şöyle:

VillaggioTemplosRestaurantST 4.0 - 4.0 Universalize MediaSatranç Takımı

Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 4.5 - 3.5 Pia Bella Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği ST3.0 - 5.0 TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 5.5 - 2.5 Girne Halkevi Satranç Takımı

Magic TouchSatranç Takımı 4.0 - 4.0 BSW Holding Satranç Takımı

Turnuva Sonucunda (11.Tur Sonunda) oluşan puan sıralaması ve kazanılan kupalar şöyle:

1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 48.5 Puan Şampiyon

2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 47.5 Puan turnuva ikincisi

3 . Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 46.5 Puan turnuva üçüncüsü

4. Borucu Süt Ürünleri STakımı45.0 Puan Şerife Gürçağ özel ödülü

5. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı45.0 Puan Oğuz Özyalçın özel ödülü

6. VillaggioTemplosRestaurant ST 45.0 Puan TangülÇağıner özel ödülü

7. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı44.0 Puan Ziya Rızkı özel ödülü

8. BSW Holding Satranç Takımı 44.0 Puan Gözel Halim özel ödülü

9. Magic TouchSatranç Takımı42.5 Puan Mehmet Pars özel ödül

10 .Pia Bella Satranç Takımı. 40.5 Puan DenkayBaşel özel ödülü

11. Universalize MediaSatranç Takımı 40.5 Puan Raif Görgünel özel ödülü

12. Girne HalkeviSatranç Takımı39.5 Puan Dr. İsmet Avcıoğlu özel ödülü