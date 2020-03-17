Samani yönetimi, görev dağılımı yaptı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) olağanüstü genel kurulu ardından yeni başkan ve yeni yönetim kurulu belirlenmiş, 22 delegenin katıldığı seçimde Doç. Dr. Hasan Samani oy çoğunluğuyla Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun yeni başkanı olmuştu.
Doç. Dr. Hasan Samani başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun yeni yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı şöyle:
Arsoy Azak asbaşkan, Tandoğan Yalkut sayman, Ayşe Tolgar yazman, Ahmet Aslım, Hüseyin Boyacıgil, Tolga Öztürk, Yasemin Basat ve Salahi Pehlivan ise faal üyeler oldular.
Ceza – Disiplin Kurulu başkanı: Gökmen Coşan
Denetlemem Kurulu başkanı: Baytun Tuna