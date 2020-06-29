Samani ve Ağdelen şampiyon

2020 KKSF Yıldırım ve Hızlı Satranç Şampiyonaları hafta sonu gerçekleştirilirken, Yamaç Samani ve Hüseyin Can Ağdelen şampiyon oldu

2020 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Yıldırım Satranç Şampiyonası

Yıldırım Satranç Şampiyonası 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Yakın Doğu Koleji Kafeteryasında toplam 53 sporcunun katılımı ve KKTC Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan'ın sembolik açılış hamlesi ile başladı. 11 tur üzerinden oynanan şampiyonada FM Yamaç Samani 10,5 puanla Şampiyon oldu. FM Yamaç Samani bu yıl da şampiyon olarak 2019 yılında kazandığı şampiyonluğunu devam ettirdi.

2020 KKSF Hızlı Satranç Şampiyonası ise 28 Haziran 2020 Pazar günü yine Yakın Doğu Koleji Kafeteryasında toplam 53 sporcunun katılımı ile başladı. 7 tur üzerinden oynanan şampiyonada FM Hüseyin Can Ağdelen 6,5 puanla Şampiyon oldu.

2020 KKSF Yıldırım Satranç Şampiyonası final sıralama:

1. FM Yamaç Samani

2. FM Hüseyin Can Ağdelen

3. Kemal Yıldırım

4. Mustafa Sakallı

5. Arda Çayönlü

6. Meryem Binatlılı - Kadın Özel Ödülü

7. Gökmen Coşan - Veteran Özel Ödülü

8. Adman Devran Tolon - En iyi 2002-2003 doğumlu sporcu ödülü

9. Ufuk Tarman - En iyi 2004-2005 doğumlu sporcu ödülü

10. Ali Karakuş - En iyi 2006-2007 doğumlu sporcu ödülü

11. Tuğra İstillozlu - En iyi 2008-2009 doğumlu sporcu ödülü

12. Baran Bulancak - En iyi 2010-2011 doğumlu sporcu ödülü

13. Demir İlhan - En iyi 2012 ve sonra doğan sporcu ödülü

2020 KKSF Hızlı Satranç Şampiyonası final sıralama:

1. FM Hüseyin Can Ağdelen

2. FM Yamaç Samani

3. Kemal Yıldırım

4. Arda Çayönlü

5. Ata Atasoy

6. Ayten Candan Ağdelen - Kadın Özel Ödülü

7. Gökmen Coşan - Veteran Özel Ödülü

8. Adman Devran Tolon - En iyi 2002-2003 doğumlu sporcu ödülü

9. Ufuk Tarman - En iyi 2004-2005 doğumlu sporcu ödülü

10. Ahmet Paşa - En iyi 2006-2007 doğumlu sporcu ödülü

11. Gökhan Şeker - En iyi 2008-2009 doğumlu sporcu ödülü

12. Arda Köle - En iyi 2010-2011 doğumlu sporcu ödülü

13. Demir İlhan - En iyi 2012 ve sonra doğan sporcu ödülü