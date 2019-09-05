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Samani Barselona'da, üçüncü oldu

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Samani Barselona'da, üçüncü oldu
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FM Yamaç Samani Barselona'dan yine ödülle dönüyor. Bu yıl 21.'si düzenlenen Uluslararası Sants Açık Satranç Turnuvası, Hostafrancs ve La Bordeta 23 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Barselona, İspanya'da yapıldı.

Sporcularımızdan FM Yamaç Samani, dünyanın çeşitli ülkelerinden aralarında bir çok unvanlı satranç sporcusunun da bulunduğu 350'ye yakın sporcunun yer aldığı 10 tur süren turnuvada +30 ELO puanı toplayıp, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle elde ettiği 7,0 puanla Genel Klasmanda averajla 32.(13. ile eş puanlı) sırada yer alırken, 2250-2399 ELO kategorisinde ise üçüncülük ödülü elde etti.

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