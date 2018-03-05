Salih Başman Turnuvası’nın ödülleri verildi

Merhum işinsanı Salih Başman, Lefkoşa Satranç Derneği’nin düzenlediği Salih Başman Anı Satranç Turnuvası ile anıldı. Turnuvanın ödüllerini Mustafa Başman verdi

Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) tarafından düzenlenen Salih Başman Anı Satranç Turnuvası tamamlandı.

Merhum işinsanı Salih Başman, Lefkoşa Satranç Derneği’nin bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği Salih Başman Anı Satranç Turnuvası ile anılmaya devam etti. Turnuvanın başarılılarına ödüllerini Başman Group Direktörü Mustafa Başman verdi.

Küçükler Kategorisi’nde 15; Minikler Kategorisi’nde 17 olmak üzere toplam 32 sporcunun mücadele ettiği turnuva İsviçre Sistemi’ne göre 5 tur üzerinden yapıldı. Turnuvanın ödül töreninde konuşan Başman Group Direktörü Mustafa Başman, merhum Salih Başman’ın kişiliğini anlattı. İlk turnuvaya katılanların bugün çocuklarının turnuvaya katıldığına da dikkat çeken Başman, “Abim Merhum Salih Başman’ın anısına yakışır büyük bir turnuvaya imza atmak istemiştik. Turnuvanın 23’üncü düzenlemiş olması bunu başardığımızı gösterir” diyerek turnuvaya katılan tüm çocukları kutlayıp, onlara teşekkür etti.

23’üncü Salih Başman Anı Satranç Turnuvası Küçükler Kategorisi’nde başarılı olup, ödül alan sporcular:

1.Tuğra Vurana 5 Puan (Kupa)

2.Kaan Semaay 4 Puan (Kupa)

3.Berk Tezay 3.5 Puan (Kupa)

4.Sarp Mutluel 3,5 Puan (Madalya)

5.Ege Uyal 3 Puan (Madalya)

6.Ada Aysın Çetinaslan 3 Puan (Madalya)

23’üncü Salih Başman Anı Satranç Turnuvası Minikler Kategorisi’nde başarılı olup, ödül alan sporcular:

1.Arda Köle 5 Puan (Kupa)

2.Bertuğ İlgililer 4 Puan (Kupa)

3.Asrın Özer 4 Puan (Kupa)

4.Güray Karşılı 4 Puan (Madalya)

5.Emre Şeb 3 Puan (Madalya)

6.Deren Bulunç 3 Puan (Madalya)

7.Furkan Çelik 3 Puan (Madalya)

8. Mehmet Şahlı 3 Puan (Madalya)